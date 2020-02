Sénégal: Thiès - Jusqu'à 4.000 défilants lors de la fête du 4 avril (COMZONE)

Thiès — Le nombre de défilants pourrait être porté à 4000 lors de la célébration du 60-ème anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance à Thiès, contre 3.000 l'année dernière, a annoncé mercredi le commandant de la zone (COMZONE) militaire numéro 7, le colonel Maguette Ndiaye.

"L'année dernière, plus de 3 .000 (personnes) avaient défilé, militaires comme civils. Cette année, nous entendons faire défiler au minimum 3.000, nous pouvons monter jusqu'à 4.000, si nécessaire pour permettre à différentes couches de la population à prendre part à cette activité majeure", a dit le colonel Ndiaye lors d'un comité régional de développement (CRD).

Il a précisé lors de la première rencontre préparatoire du 4 avril 2020, qu'il est prévu cette année un défilé civil à pied et motorisé, ainsi qu'un défilé militaire et paramilitaire à pied et motorisé.

"C'est le 60-ème anniversaire, il faut qu'on puisse réussir quelque chose de grand", a affirmé pour sa part le gouverneur de Thiès Moustapha Ndao, qui présidait le CRD.

Pour lui, il s'agira surtout de diversifier la participation, afin d'apporter une "note culturelle" et "inclusive", qui puisse refléter l'image de la région. Il n'écarte pas d'y apporter une "touche humoristique", "sans tomber dans le folklore" ni "s'écarter de la solennité" de l'évènement.

Plusieurs propositions faites dans ce sens, seront étudiées. Il s'agit entre autres de faire défiler des voitures de collection, comme l'a suggéré un humoriste local qui se fait appeler Sanokho. Il est envisagé aussi de faire défiler des pensionnaires de l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles (INEFJA) de Thiès, pour marquer l'inclusion.

La chambre de métiers s'est aussi engagée à encourager ses membres issus de certains corps de métiers qui le souhaitent, à parader.

Le gouverneur a annoncé la mise sur pied d'un comité d'organisation composé de commissions, qui vont se réunir périodiquement pour préparer la première fête d'indépendance qu'il présidera à Thiès.

Il a engagé les maires des communes d'arrondissement à "s'engager davantage" pour la réussite de la manifestation, qui, à défaut de dépasser celle de l'année dernière, devra au moins l'égaler.

La question de l'uniformisation des tenues des défilants d'un même établissement et de leurs effectifs a aussi été évoquée. Les tee-shirts étant bannis, comme c'était le cas l'année dernière, un représentant de l'inspection d'académie a laissé entendre que le coût de la confection pourrait être une contrainte pour la participation de certains élèves.

Le 3 avril au soir, sera organisée la retraire aux flambeaux, sur au moins trois itinéraires de la ville, a dit le commandant de zone.

L'humoriste Sanokho promet de rééditer sa course d'ânes la veille dans la journée, pour, dit-il, associer les villages environnants de Thiès à la commémoration de la fête de l'indépendance, en leur décernant des trophées.

Il a initié depuis 2004 cette course, devenue une grande attraction. Les entraînements débuteront le 26 février et plusieurs réunions se tiendront avant la rencontre d'évaluation d'étape le 26 mars et la répétition générale, le 31 mars prochain.