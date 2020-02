Gabon: FOUGAMOU - Le Centre médical, handicapé d'un bâtiment

La bâtisse jouxtant celui de la pharmacie du Centre médical de Fougamou qui servait de pédiatrie est complètement dépourvue de toiture depuis plus de deux ans après le passage sans pitié d'une tornade. En conséquence, les enfants et les adultes sont traités au même endroit.

Le bâtiment faisant écran à celui de la maternité du centre médical de Fougamou donne le sentiment d'être dans un champ de ruine où la présence humaine serait quasi inexistante. La toiture partiellement arrachée, les murs décrépis, portes et fenêtres éventrées, l'édifice n'est plus que l'ombre de lui-même.

Ce bâtiment a été l'objet, il y a plusieurs mois déjà, d'une catastrophe naturelle ; « c'est une tornade qui a emporté le toit depuis plus de deux ans et on est là, on attend. Nous avons écrit à qui de droit » explique, résigné, le major du Centre.

Le bâtiment endommagé abritait le service de pédiatrie, à ce jour ce service, en attendant la réfection de l'édifice, est logé avec la médecine générale, ce qui n'est pas sans danger nous explique un membre du corps médical « la pédiatrie est mélangée à la médecine générale donc avec les adultes ce qui n'est pas normal, parce qu'un enfant qui arrive avec une légère grippe court le grand risque de contracter une autre maladie chez les adultes. À cause du manque de place, lorsque les mamans arrivent avec leurs enfants, nous sommes obligés de les installer dans des salles où il y avait un tuberculeux et c'est très dangereux »

En outre, le Centre ne dispose plus de médicaments. La pharmacie n'existe que de nom. Les patients se dirigent avec leurs ordonnances dans les dépôts pharmaceutiques de la ville. Des officines privées qui n'hésitent pas à multiplier les prix des médicaments, « Dans les dépôts, c'est excessivement cher. A Libreville, tu peux acheter la boîte de Vogalène à deux (2) milles francs, ici on ne te vend pas la boîte, ils vendent les tablettes de comprimés en détail à mille francs, donc le médicament nous revient trois fois plus cher ».

Le centre médical de Fougamou reçoit les patients venant de tous les coins du département, à ce jour on dénombre plusieurs cas de paludisme chez les patients qui s'y rendent. Le personnel médical fait un peu comme il peut, le système D fait autorité dans cette structure sanitaire.