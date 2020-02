Tunisie: En évoquant son avenir, Hamdi Harbaoui n'exclut pas un retour en Belgique

Hamdi Harbaoui continue sa carrière au Qatar. Triple meilleur buteur du championnat belge, l'attaquant tunisien a quitté Zulte Waregem pour parapher un contrat de deux saisons avec Al-Arabi au Qatar.

Hamdi Harbaoui fait actuellement les beaux jours d'El Arabi où il a pour l'instant inscrit 4 buts et distillé une passe décisive en huit rencontres. « Je me porte plutôt pas mal pour l'instant. Il faut dire que je connaissais déjà le championnat et le Qatar (il avait évolué au Qatar Sports Club entre 2014 et 2015). Nous sommes pour l'instant cinquièmes au classement et nous souhaitons terminer dans le top 4. D'un point de vue individuel, c'est plus compliqué qu'à Zulte. Je reçois moins de ballons et suis donc moins alimenté. Puis nous jouons en 4-4-2, un système dans lequel je suis moins à l'aise. Donc je me mets plus au service de l'équipe et mais je marque moins », confie le buteur dans des propos relayés par walfoot.

Sous contrat jusqu'en 2021 avec son club, le meilleur buteur du championnat de la saison dernière n'exclut pas un retour en Belgique. « Tout est possible avec moi, je suis un passionné. J'aime repousser mes limites, mais il faudra que ma carcasse soit toujours présente. Néanmoins, j'ai une bonne hygiène de vie. Je fais attention à mon alimentation et je fais beaucoup de sport », souligne le joueur âgé de 35 ans toujours aussi motivé. « Le rythme est plus cool au Qatar qu'en Belgique, mais je désire toujours terminer meilleur buteur de la compétition », explique l'Aigle de Carthage.

Hamdi Harbaoui a passé presque l'entièreté de sa carrière en Belgique. Arrivé de l'Espérance de Tunis, il a d'abord joué pour Mouscron entre janvier et juin 2008. Il a ensuite porté les couleurs du CS Visé (2008-2010), de l'OHL (2010-2011), de Lokeren (2011-2014 et 2015-2016) et du RSC Anderlecht (2016-2017). Il a également officié à deux reprises à l'étranger, d'abord au Qatar SC (2014-2015) puis à l'Udinese (2016). Ces dernières saisons, il était actif à Charleroi (2017) et Zulte Waregem (2018-2019).