Sénégal: Visite officielle et sommets de l'union africaine - Le Chef de l'État aux Émirats arabes unis, puis à Addis-Abeba

Le Président de la République, Macky Sall, est arrivé, hier, aux Émirats arabes unis pour une visite officielle de trois jours. Il se rendra ensuite en Éthiopie pour prendre part à une réunion du Comité des Chefs d'État et de Gouvernement du Nepad et au Sommet de l'Union africaine.

Le Chef de l'État a quitté Dakar, hier, pour une visite officielle aux Émirats arabes unis prévue du 5 au 7 février 2020. Selon un communiqué du Pôle communication de la Présidence de la République, cette visite s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié cordiale et de coopération multiforme entre les deux pays. Au début du mois de janvier, lors de la célébration de la 48ème édition de la fête nationale des Émirats, le Chargé d'affaires de l'Ambassade émiratie à Dakar, Mohamed Ali Bin Aylan Alshamsi, disait que «les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la République du Sénégal sont entrées dans une phase de croissance accélérée, tant sur le plan diplomatique qu'économique». Après sa réélection, en février 2019, Macky Sall avait décidé de réserver sa première visite officielle aux Émirats. Pour le diplomate émirati, ceci est l'illustration «la plus éloquente de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays».

Le Ministre du Pétrole et des Énergies, Mouhamadou Makhtar Cissé, qui représentait le Gouvernement à cette fête, s'était félicité de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux États. D'après ce dernier, «des perspectives prometteuses dans le secteur du pétrole et du gaz et le partenariat dans la mise en place d'un fonds souverain d'investissement sont dégagées».

Au mois de juillet dernier, Abu Dhabi avait offert à Dakar un centre d'incubation de dernière génération visant à développer l'entrepreneuriat local dans le domaine des nouvelles technologies. C'est le Président du Fonds Khalifa pour le développement des entreprises (Kfed), Hussain Jasim Al Nowais, qui avait posé la première pierre de ce qui sera bientôt le Centre Mohamed bin Zayed pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le 10 novembre 2010, à Abu Dhabi, les deux pays avaient adopté un accord portant création d'une Commission mixte de coopération entre le Gouvernement des Émirats arabes unis et celui de la République du Sénégal. Un document qui a été ratifié à travers la loi n° 2013-01 du 6 juin 2013.

Après les Émirats, le Président Macky Sall se rendra à Addis-Abeba, en Ethiopie, où il présidera, le 8 février, la réunion du Comité des Chefs d'État et de Gouvernement du Nepad avant de participer, les 9 et 10 février, au Sommet de l'Union africaine. Son retour est prévu le 10 février 2020. Aly DIOUF