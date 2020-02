Cote d'Ivoire: Campagne anacarde 2020 - Le prix minimum bord champ de la noix de cajou fixé à 400 FCfa le kilogramme

Un Conseil des ministres a réuni hier les membres du gouvernement au Palais présidentiel, sous la présidence du Président de la République Alassane Ouattara.

Plusieurs décrets ont été pris, de même que des mesures individuelles. Et diverses communications ont été faites.

Ainsi, le prix minimum bord champ de la noix de l'anacarde est passé de 375 F à 400 F le kilogramme et la campagne de l'anacarde débute aujourd'hui, 6 février.

« Le gouvernement a instruit les services en charge de la protection des frontières, à l'effet de prendre toutes les mesures de lutte contre la fuite des noix de cajou par les frontières terrestres », a prévenu le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré. Le Conseil du coton et de l'anacarde est autorisé à prendre toute mesure de rétorsion éventuelle contre les exportations frauduleuses. Y compris la saisie et à la vente des produits saisis.

Sur plus de 3 millions de tonnes de production prévues cette année au niveau mondial, la Côte d'Ivoire table sur 800 mille tonnes contre 574 mille tonnes en 2019 et 642 mille en 2018.

Le gouvernement a redit sa volonté résolue de poursuivre sa croisade contre la vie chère. « Pour l'année 2019, les produits de grande consommation ont connu globalement une tendance favorable. Au vu de tout cela, le gouvernement a instruit les différents ministres à l'effet d'accélérer la mise en œuvre du programme d'appui à la production vivrière, sans oublier la surveillance du marché qui doit être renforcée », a précisé Sidi Touré, lors de son traditionnel point de presse.

A cet effet, des mesures sont prises pour accélérer la mise en œuvre du programme d'appui à la production vivrière et renforcer la surveillance du marché.

L'objectif est de densifier le front. En 2019, les prix de certains légumes ont baissé de 12.6% en moyenne à Abidjan. Des produits manufacturés tels que l'huile de palme et le ciment ont également connu une baisse. Mais les prix du sucre, du lait et du poisson, notamment, n'ont pas bougé. Les fêtes de fin d'année 2019 ont même entraîné une légère hausse du prix de la viande et du riz.

Autre croisade : l'école. Le Conseil des ministres a donné son accord pour un recrutement de 5000 jeunes diplômés du Bepc. Ils recevront une formation initiale dans les Cafop. L'inscription à ce concours officiel d'entrée au Cafop session 2020 est fixée au lundi 10 février. Les épreuves sont prévues le samedi 25 avril.

« Dans le cadre de la politique d'éducation de masse qui vise, notamment, la scolarisation totale des enfants de 6 à 16 ans, de nombreuses infrastructures scolaires ont été réalisées dans toutes les régions du pays, occasionnant un besoin important en personnel enseignant du préscolaire et du primaire », a expliqué Sidi Touré, qui a rappelé le recrutement exceptionnel fait en 2019.

Côté bonne gouvernance, l'introduction de contrats d'objectifs dans les finances publiques et la digitalisation des recettes devraient intensifier la rigueur budgétaire cette année. C'est l'une des priorités du gouvernement. Dans la même veine, l'agenda de réformes 2020-2022 dans lequel est engagée la Côte d'Ivoire permettra au pays d'enregistrer plusieurs dizaines de places au classement mondial du Doing Business 2021.

Le Chef de l'État, lui, se rendra en Ethiopie, pour la 33e session des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine (Ua) qui se tient du 6 au 10 février à Addis-Abeba. Le Président Alassane Ouattara se déplacera à la tête d'une délégation de haut niveau. Cette 33e session a pour thème : «Faire taire les armes, créer les conditions propices au développement de l'Afrique». Le président ivoirien, en sa qualité de champion de la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Ua présentera son deuxième rapport à Addis-Abeba. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 19 février.

Plateau.