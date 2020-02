Cote d'Ivoire: Employabilité - Les gestionnaires des ressources humaines réfléchissent sur les nouveaux enjeux du métier

Le Réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines (Rigrh) a organisé un dîner-gala marquant sa rentrée solennelle le 31 janvier 2020, à la maison de l'entreprise, à Abidjan-Plateau.

Selon Souleymane Soro, président dudit réseau, cette rencontre est l'occasion pour son bureau, élu en 2016 pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois, de dresser le bilan des activités de l'année 2019 et annoncer les perspectives pour l'exercice 2020.

« En quête d'innovations en matière de ressources humaines en Côte d'Ivoire et dans le monde, le Rigrh est inscrit dans un esprit d'ouverture et dans une dynamique empreinte de partage, d'expérience et de créativité. Il se veut un partenaire de référence, une force de propositions et un cadre de réflexions sur toutes les problématiques liées au développement du capital humain », a-t-il expliqué.

« Le ministère de la Promotion de la jeunesse a signé un partenariat avec ce réseau afin de faire en sorte que cette jeunesse ait beaucoup d'opportunités d'emploi, mais aussi que les entreprises puissent bénéficier des ressources humaines de qualité. C'est donc un partenaire essentiel pour nous dans la mise en œuvre de nos offres et services dans le cadre de l'employabilité des jeunes », a affirmé Jean-Louis Kouadjo, administrateur de l'Agence emploi-jeunes, représentant le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi-jeunes.

« Nous faisons tous partis de la Confédération africaine des ressources humaines. Je suis venu découvrir la rentrée solennelle du Rigrh afin de voir comment la reproduire chez nous. Nous avons les mêmes défis car aujourd'hui, nous sommes confrontés à la disparition de certains métiers et de nouveaux sont en train de naître. Il nous appartient de voir comment nous pouvons mettre ensemble nos énergies et réfléchir sur ce que nous pouvons sauver et comment nous pouvons aussi nous mettre à jour afin de trouver des solutions à certaines problématiques », a affirmé, pour sa part, Ibrahima Mbaye, président de l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines (Asprh).

Créé en 2010, le Rigrh a pour objectif de promouvoir la fonction de gestionnaires des ressources humaines, assurer le renforcement des capacités de ses membres, proposer des mesures susceptibles de répondre aux besoins de protection des Grh, établir et développer des relations amicales entre ses membres, et constituer un cadre de réflexions, d'échanges, d'expériences professionnelles, etc.