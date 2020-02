Congo-Kinshasa: Porte-parole de l'opposition - Lamuka, suite et fin

La plateforme Lamuka ayant soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle de 2018 n'existe que de nom. Les opinions de quatre Leaders restants sont diamétralement opposées. Le dossier qui vient crucifier cette organisation politique est, sans nul doute, celui du porte-parole de l'opposition.

Lamuka est comparable aux fanatiques de trois Clubs congolais qui suivent ensemble le match des Léopards au Stade des Martyrs. Durant les 90 minutes de jeu, supporters de Mazembe, Vita Club et Motema Pembe sont tous unanimes, se donnent de chaudes accolades et chantent en chœur. Une fois le match passé, ils redeviennent adversaires. Ils ignorent tout le beau moment passé ensemble. Ce sont les polémiques et invectives qui refont surface.

C'est exactement ce qui est arrivé entre Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Adolphe Muzito. La fête passée, adieu les saints. A voir les choses de près, ils n'ont rien en commun actuellement. Tous cherchent à récupérer le vedettariat leur volé par leur candidat de 2018. Après le départ de Félix Tshisekedi, Vital Kamereh, Mbusa Nyamuisi et Freddy Matungulu, les quatre copains restés ont honte de se dire au-revoir ouvertement. Pourtant.

Si certaines questions les avaient déjà divisés sans les séparer, le dossier du porte-parole de l'opposition à l'Assemblée nationale enlève le coin du voile d'une rupture imminente.

Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba vont occuper ce poste de porte-parole de l'opposition, chacun pour deux ans. Ce compromis politique a été trouvé il y a quelques jours par les Députés et Sénateurs de l'opposition, selon le Député Muhindo Nzangi.

Seulement eux deux, parce qu'avec sa plateforme Ensemble pour le Changement et Jean-Pierre, Président du MLC, sont là les deux Leaders qui occupent plus de sièges au Parlement. Ces derniers, contrairement à Fayulu et Muzito avec qui ils constituent le présidium de Lamuka, disent militer pour une opposition républicaine.

Ironie du sort

Ce n'est pourtant pas l'avis de l'Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECIDé) de Martin Fayulu. Ce Parti estime que le poste du porte-parole de l'opposition ne concerne pas leur leader qu'il considère comme Président élu de la RDC.

D'après Devos Kitoko, Secrétaire de ce parti, le poste du porte-parole convient à ceux qui cherchent à se repositionner. Pour lui, Martin Fayulu ne peut aucunement se prévaloir à la fois opposant et Président de la République. « Ceux qui lorgnent la posture du porte-parole de l'opposition sont en quête d'un repositionnement « , a-t-il ajouté.

Et ce dernier de déduire : « S'il y a des amis qui pensent que pour se refaire une santé institutionnelle ou matérielle ou un quelconque repositionnement par rapport aux enjeux à venir, le poste de porte-parole peut être utile, libres à eux. Martin Fayulu commandant du peuple a gagné l'élection, il est le président élu, il ne peut pas être à la fois président élu et porte-parole de l'opposition. C'est contre nature ».

Ces propos n'ont pas été bien digérés chez les proches de Bemba et Katumbi. » Réclamer à cor et à cri le poste du Président du Haut conseil pour la réforme des Institutions, voilà quelqu'un en quête d'un positionnement « , ironise Serge Kiota, cadre de l'Ensemble pour le changement. Et celui-ci de conclure : » Fayulu et Muzito n'ont aucun poids politique, à part le fait que nous avons soutenu le premier à la présidentielle « .

A la lumière de ces dithyrambes et tirs croisés, des analystes de la politique intérieure estiment que Lamuka appartient déjà au passé, même si elle titube et meurt à petit feu. Désormais, le divorce est quasi consommé. Encore un déclic pour disperser ces quatre Leaders qui se toisent, deux contre deux. Après cet unième épisode, les Congolais doivent s'attendre à la suite et fin de Lamuka.