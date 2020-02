Madagascar: Projet Miami - Lancement de l'appel à manifestation d'intérêt pour la deuxième phase

D'après les informations, les travaux en vue de l'embellissement du bord de la mer de Toamasina débuteront dans les semaines à venir.

Incessamment. Les travaux pour la rénovation et l'embellissement du bord de la mer de Toamasina vont débuter dans les semaines à venir. L'appel aux entreprises en vue de la réalisation de la première phase ayant été clôturé mardi, la Société du Port de gestion Autonome de Toamasina (SPAT) a lancé depuis hier un appel à manifestation d'intérêt pour la deuxième phase du Projet Miami. Toutes les entreprises de génie civil, spécialisées dans les travaux d'aménagement et en équipement d'infrastructures sportives et de loisirs, sont donc appelées à déposer leurs dossiers au bureau du SPAT Toamasina - Madagascar, BP 492 ou à l'adresse mail : « spdg@port-toamasina.com ».

Cette deuxième phase consiste en l'aménagement et en l'équipement d'un « Beach games », composé entre autres de la construction et la mise en œuvre d'équipements, et de divers aires de sports et de loisirs tels qu'un terrain de foot synthétique, basket, beach volley, beach rugby, boulodrome et gradins ; de divers bâtiments dont un contrôle d'accès, logistique, restaurant, buvette, toilettes... ; d'une allée piétonne arborée ; d'un espace vert et de jardins ; ainsi que divers équipements, en l'occurrence, des totems, des éclairages, et des clôtures.

Ordre de service. La Présidence de la République et la Société du Port à gestion Autonome de Toamasina (SPAT) qui sont les Maîtres d'œuvre du projet, cherchent à confier la mise en œuvre de « Miami Beach » à de véritables professionnels. Aussi, dans leurs dossiers de manifestation d'intérêt, les entreprises candidates doivent-elles mentionner les informations présentant leurs expériences similaires justifiées au cours des cinq dernières années ; la disponibilité des matériels et des équipements nécessaires ; la capacité administrative ; ainsi que la disponibilité des ressources financières et des moyens humains. D'après les informations, l'ordre de service en vue de la réalisation du Projet Miami devrait être lancé d'ici deux semaines.

Actuellement, les responsables sont au pied d'œuvre pour l'évaluation des dossiers des entreprises ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt pour la première phase. Pour rappel : la première phase du projet consiste en la réalisation de travaux d'aménagement de soutènement et de l'assainissement des quais de promenade, partant de l'hôtel Neptune jusqu'au Pont « Hopitaly Be ». D'ici fin 2020 donc, la capitale du Betsimisaraka pourra constater de visu un changement radical du bord de la mer, et pourra savourer les nouvelles infrastructures engendrées par le Projet Miami. Il convient de rappeler que pour diriger la mise en œuvre de ce projet d'envergure, le président Andry Rajoelina a fait appel à un architecte espagnol qui a déjà fait ses preuves en réalisant différentes infrastructures modernes à travers le monde.