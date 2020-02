Congo-Kinshasa: Goma - Les jeunes soumettent leurs doléances aux élus provinciaux

C'est autour du thème «Le mandat des députés et la sécurité en province du Nord-Kivu» que 2 députés provinciaux à savoir, Olivier Kakoti, élu du territoire de Nyiragongo et Kakule Saa Sita étaient face aux nombreux jeunes de la ville de Goma.

C'était à l'occasion d'une tribune d'expression populaire tenue ce mercredi 5 février 2020. Organisé par l'ONG Actions et Interventions pour le Développement (AIDPROFEN) et la Promotion de la Femme et de l'Enfant, cette tribune avait pour objectif de donner l'occasion aux jeunes d'être en face des élus du peuple qui sont censés plaider leur cause au sein des institutions provinciales. Ensemble, ils ont discuté sur les difficultés auxquelles les jeunes font face.

Pour Passy Mubalama, coordinatrice de l'Ong AIDPROFEN, la situation sécuritaire est très alarmante à l'intérieur du pays où il y a beaucoup de cas des massacres de la population à Beni. Récemment dans la ville de Goma, un corps sans vie a été retrouvé, emballé dans un sac. "Ce qui accentue le taux de la cruauté et de l'insécurité dans la province et en tant que population, c'est très important de discuter avec les députés sur les stratégies à mettre en œuvre pour mettre fin à ce grand fléau mais aussi les rappeler à bien jouer leurs rôles", a-t-elle laissé entendre.

Au cours de cette tribune d'expression populaire, les jeunes se sont exprimés sur la question sécuritaire avec beaucoup d'émotions. D'autant plus que c'est une situation qu'ils vivent au quotidien. A titre d'exemple, cite Passy Mubalama, la présence des burundais n'ayant pas de documents en RDC, la bande de 40 000 gangs au quartier Ndosho, la bande de 40 voleurs au quartier Katoy,... ce mercredi, les députés ont eu l'occasion de répondre à toutes ces préoccupations car ils ont un grand rôle à jouer au parlement.

Elle en a profité pour lancer un message fort aux autorités compétentes. "Trop c'est trop ! La population est en train de mourir, particulièrement les femmes et les enfants qui sont victimes d'une situation politique qu'on ne comprend pas à Beni. Il y a les ADF alors que des solutions pratiques et concrètes n'ont jamais été trouvées jusque-là. Mais nous, en tant que population, demandons au président de la République Félix Tshisekedi de s'impliquer pour que cette situation cesse car, ce n'est pas normal que la population au Nord-Kivu continue à mourir alors que nous sommes tous congolais et nous avons le ministère de l'Intérieur, de la Défense dont la sécurité est une des leurs attributions".

La sécurité est une affaire de tous

Selon Passy Mubalama, cette question concerne tout le monde. "Les jeunes doivent continuer de faire pression aux autorités pour que la sécurité soit garantie et leur faire savoir qu'ils doivent prendre un engagement car, concernant la sécurité, il n'y a pas seulement la police, l'armée, les services de renseignement ; les jeunes ont aussi une responsabilité, en communiquant avec les services de sécurité pour dénoncer tout ce qui ne marche pas".

Dans son adresse devant une centaine de jeunes, l'élu de Nyiragongo, Olivier Kakoti, a montré aux participants les missions, les devoirs ainsi que les obligations d'un député vis-à-vis de la base et vice-versa mais aussi trop parler sur les causes de l'insécurité en province dont les jeunes font partie de ceux qui insécurisent et continuent à endeuiller le Nord-Kivu.

Parmi les causes, il a cité le chômage des jeunes, la multiplicité des maisons de tolérance où se planifient les actions de déstabilisation de la province, la consommation excessive par les jeunes des boissons fortement alcoolisées. A ce propos, il a promis d'user de son pouvoir en tant que représentant de la population à l'Assemblée provinciale pour que cette situation cesse dans un futur proche.

"C'est un des devoirs pour un député de venir auprès de la population pour discuter sur toutes ces questions, même si ce n'est pas dans sa circonscription électorale et propose aux autorités de créer de l'emploi aux jeunes afin d'arriver au démantèlement de tous ces réseaux qui insécurisent la province", a laissé entendre M. Kakoti.

Par contre, Kakule Saa Sita élu du territoire de Lubero, pense que les responsabilités sont partagées concernant l'insécurité au Nord-Kivu entre, d'une part, le parlement, d'autre part, l'exécutif provincial et au sein de la population. "Une fois ensemble, dans la même vision, nous devons arriver à trouver la sécurité que nous attendons", a-t-il dit car, après qu'il ait sillonné certaines prisons que ce soit à Goma, à Lubero... ce sont les jeunes de ces coins qui sont toujours concernés et proposent comme solution la création des emplois et la destruction des maisons de tolérance.