Congo-Kinshasa: Béatrice Lomeya met sur le marché le pagne de la Journée Internationale de la Femme

Le mois prochain, la Journée Internationale de la Femme sera célébrée avec succès, sans doute. De ce fait, chaque pays prend le soin de s'organiser à sa manière.

Pour ce qui est de la République Démocratique du Congo, du côté préparatifs, des lots de pagnes ont été présentés ce mercredi 5 février 2020 par la Ministre du Genre, Famille et Enfant, au cours d'une cérémonie qui a eu lie au Secrétariat dudit ministère. Selon Béatrice Lomeya, ce pagne est un support qui va relayer les messages sur les droits des femmes, en vue de rappeler exactement ce qui est fait ainsi que ce qui doit être fait.

Sur ces pagnes sont repris le thème national retenu pour cette année : "Congolaises et congolais levons-nous pour défendre les droits des femmes", ainsi que le thème international, "Je suis de la génération égalité : levez-vous pour défendre les droits des femmes". Mais aussi les 12 domaines critiques de la déclaration de Beijing qui sont : les droits fondamentaux des femmes, l'éducation et la formation des femmes, les femmes et l'environnement, femmes et conflits armés, femmes et économie, violence à l'égard des femmes, femmes et médias, femmes et santé, femmes et prise de décision, femmes et pauvreté, mécanismes institutionnels ainsi que petite et jeune fille.

Quant au pagne, Béatrice Lomeya a indiqué que c'est une identité de la femme africaine, en général, et congolaise, en particulier. Il est donc logique que son port lors du mois de la femme soit privilégié, tout en se rappelant également des défis qui restent à relever concernant les droits des femmes.

D'où, ce pagne a été conçu dans l'esprit d'être un support qui va relayer des messages sur les droits des femmes, et les problèmes qui les touchent. "La particularité de cette année est que tous, nous nous levons pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire", a-t-elle laissé entendre.

Tous les participants ont bénéficié des cadeaux de pagnes présentés en plusieurs couleurs, des mains propres de la Ministre d'Etat en charge du Genre, Famille et Enfant.

Pour s'en procurer, les points de vente sont repartis à travers les marchés de la ville ainsi qu'au niveau du Secrétariat du Ministère du genre, Famille et enfant, un mois avant le mois de la femme pour permettre à tout le monde d'en avoir avec un prix abordable.