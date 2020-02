Congo-Kinshasa: CSU - Gentiny Ngobila invite les prestataires à une utilisation efficiente des médicaments

Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo s'est résolument engagé dans l'agenda de la couverture sanitaire universelle. Pour y arriver, il a mis en place un programme de renforcement du système de santé afin d'améliorer les résultats pour la mère, l'adolescent et l'enfant.

C'est dans cette optique que le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila Mbaka, a réceptionné puis remis des lots de médicaments à 170 formations sanitaires de 9 Zones de santé sélectionnées dans le cadre du programme Achat stratégique à Kinshasa. C'était le mercredi 5 février 2020, dans les installations du laboratoire pharmaceutique PHATKIN, dans la commune de Kinshasa. Quelques membres de l'Exécutif provincial y ont pris part notamment, la ministre provinciale de la santé.

Le Coordonnateur du Programme de développement du système de santé (PDSS) a indiqué que cette remise officielle des médicaments aux unités d'investissement de 170 formations sanitaires a pour objectif, de présenter aux autorités nationales et provinciales le programme Achat stratégique pour la couverture sanitaire et la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant dans la ville de Kinshasa. Mais, également, de mener un plaidoyer auprès des autorités nationales et provinciales pour le cofinancement du programme de Kinshasa, et montrer aux autorités la pertinence d'utiliser l'achat stratégique dans d'autres secteurs pour atteindre les résultats escomptés.

Pour lui, l'atteinte de la couverture sanitaire universelle pour chaque enfant, adolescent et mère est positionnée comme objectif du plan de développement sanitaire (PNDS) auquel contribuent plusieurs projets et programmes appuyés par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Il a demandé au gouverneur de la ville de Kinshasa d'analyser la possibilité de poursuivre cet appui du gouvernement aux zones de santé.

Interpellation

Pour sa part, le premier citoyen de la ville de Kinshasa a indiqué que face à la crise sanitaire multiforme à laquelle la population kinoise est confrontée, ce programme constitue un outil contributif majeur dans la perspective de la couverture sanitaire universelle que poursuit le gouvernement central, du reste épousée par la capitale rd-congolaise. L'occasion faisant le larron, il a interpellé les prestataires des soins quant à leur engagement tel que pris dans le serment d'Hippocrate, à savoir : rétablir, préserver ou promouvoir la santé. Il les a invités à une utilisation efficiente de ces lots de médicaments afin d'améliorer la qualité de la prise en charge médicale à moindre coût et ainsi augmenter la fréquentation des centres de santé par la population kinoise.

Aux responsables de 9 zones de santé bénéficiaires, il a recommandé la mise en œuvre des actions leurs assignées. "Je recommande à madame le Ministre provincial de la santé publique, au chef de division provinciale de la santé, aux médecins chefs des zones de santé, d'encadrer la distribution de ces médicaments et de veiller à la stricte application des sanctions à l'endroit de quiconque ira à l'encontre de mesures mises en place quant à l'affectation des médicaments", a-t-il averti, avant de remercier les partenaires techniques et financiers qui ont cofinancé ce programme.

A l'en croire, le but primordial est d'appliquer la tarification forfaitaire en faveur de la population kinoise dans le cadre du cheminement vers la couverture sanitaire universelle. Le Gouverneur Gentiny Ngobila n'a pas manqué de remercier le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour son implication dans cette lutte en faveur de l'amélioration de la santé de la population Congolaise. La cérémonie s'est clôturée par une visite guidée dans les installations de PHATKIN.