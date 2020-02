Congo-Kinshasa: Eliminé de la Ligue de champions, V.Club déverse sa colère sur Rangers 4-0 au championnat national

C'est ce mercredi 5 février que l'AS V.Club a joué son premier match de la manche retour du prestigieux championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Fraichement éliminés de la Ligue de champions de la Caf, les Dauphins Noirs ont déversé leur colère sur les Académiciens de Rangers, au stade des Martyrs.

Score du match : 4 buts à 0. Visiblement, V.Club qui n'a plus que cette Linafoot comme compétition, veut concentrer toutes ses forces pour sauver sa saison. Rangers, premier adversaire sur son chemin, vient de tomber.

Les quatre buts ont été inscrits tour à tour par Fiston Mayele Kikasa (22ème), Jérémie Mumbere (27ème et 40ème), et enfin, Michel Wangu Mbambu dans les dernières minutes. Au match aller disputé le 6 octobre 2019 entre les deux équipes, le score était d'un but partout. Quatre mois plus tard, Rangers n'a pas résisté. Et pourtant, c'est une équipe qui ne se laisse pas facilement prendre par des grands clubs. Il n'y a pas longtemps, c'est le Tout-Puissant Mazembe qui a été pris dans son piège. Rangers l'a battu (1-0), le 18 décembre dernier au stade des Martyrs. Plus d'une fois, Rangers a déjà compliqué V.Club dans des pareilles situations.

Par cette Victoire, V.Club compte désormais 31 points pour 16 matches joués. Son adversaire du jour a 22 points, 18 matches à son actif. La prochaine sortie de V.Club sera le 8 février contre RCK.

Lupopo surpris par Simba 0-2

Pendant ce temps, au stade Frédéric Kibasa Maliba, à Lubumbashi, le FC Saint Eloi Lupopo a été battu par l'AS Simba de Kolwezi 0-2, en match avancé de la 27ème journée. Un échec patent pour le coach Papy Kimoto et ses poulains qui ont laissé les Kamikazes de Kolwezi réaliser une sorte de promenade de santé sur terrain sans être inquiétés. C'est ainsi que Rodigue Kitwa (39ème) n'a trouvé aucun inconvénient d'ouvrir le score, à la grande surprise du public des Lumpas inconsolables dans leur sanctuaire. La mi-temps est intervenue sur ce score. A la reprise, Simba, toujours dominateur, a vite saisi l'occasion par l'entremise de Musans Mukut (54ème), pour corser l'addition, avant de bloquer hermétiquement sa défense jusqu'à la fin du match.

Une victoire qui permet à Simba de passer de la 12ème à la 11ème place avec désormais 21 points en 18 matches joués. Lupopo reste avec ses 23 points avec le même nombre de matches joués. A sa dernière sortie dimanche, Lupopo avait été tenu en échec par CS Don Bosco (0-0).

Maniema Union-Dcmp jeudi à Kindu

Enfin, l'AS Maniema Union va recevoir le Daring Club Motema Pembe ce jeudi 6 février, au stade Joseph Kabila Kabange, à Kindu, en match en retard de la 7ème journée, l'unique match en souffrance de la phase aller de cette édition du championnat. Initialement programmé pour le 11 décembre 2019, ce match a fait l'objet de plusieurs reports à la demande de Motema Pembe, qui était beaucoup plus préoccupé par la phase de groupes de la 17ème Coupe de la Confédération.

Ce sera un match très intéressant entre les deux équipes qui se bousculent à la troisième place. Maniema Union occupe pour le moment la deuxième place avec 33 points en 16 matches, alors que Dcmp et 4ème avec 30 points en 14 sorties.