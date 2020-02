Congo-Kinshasa: Déviation des serviteurs de Dieu, situation sécuritaire,... - Le Révérend Patient Kajyambere appelle à un minimum de retenue

Quelques jours après le tollé causé par l'affaire opposant le Pasteur Moïse Mbiye à son ex petite copine Eliane Bafeno, l'accusant notamment de viol et avortement, la toile continue d'être inondée par des réactions. Nombreuses sont émotionnelles, certaines basées sur les écritures bibliques.

C'est le cas du Révérend Pasteur Patient Kajyambere qui, lors d'un entretien avec la presse, a manifesté son soutien au pasteur et chantre Moïse Mbiye, victime de toutes les qualifications possibles. "Nous vivons au Congo, nous sommes témoins des efforts qu'il a pu faire dans la musique Gospel. Plusieurs personnes ont été bénies grâce à ces multiples chansons et ses prédications", a-t-il laissé entendre.

Le pasteur de l'Eglise mission évangélique SHILO de Goma affirme, cependant, que malgré les débats qui se créent autour de cette affaire, il reste en attente des conclusions de la justice. "Ce qui pourra nous permettre de connaître la vérité sur ce dossier qui ne profite qu'à Satan qui veut toujours discréditer les serviteurs de Dieu, et non à l'épanouissement de la bonne nouvelle", s'est-il exprimé ce mercredi 5 février 2020.

Pour le Révérend pasteur Patient Kajyambere, dans le dossier du pasteur Moïse Mbiye il y a plusieurs contradictions qui rendent l'affaire dubitative car, "on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'écouter. Et ce n'est pas seulement MBIYE, il y a aussi Mike KALAMBAY, Michel BAKENDA... qui ont été salis par certaines personnes ne voulant pas que l'Evangile de notre Seigneur soit répandu partout dans le monde. Au lieu de spéculer, laissons la justice faire son travail".

La prière comme moyen d'accompagnement

Selon les dires du Révérend, ce qui doit nous caractériser c'est de savoir à qui profite des actes que nous posons sur la terre. Est-ce à Dieu ou au diable ?

"C'est très important de savoir que tout ce que nous faisons puisse contribuer à faire plaisir à notre Dieu comme l'a fait notre frère à travers ses chansons et prédications. La meilleure façon d'aider notre frère Mbiye est de l'accompagner dans la prière car c'est un serviteur de Dieu et quel que soit ce qui peut arriver, nous devons l'accompagner dans cette dure épreuve avant qu'on ne sache la vérité dans ce dossier qui fait couler beaucoup d'encres et salives", a-t-il soutenu.

Il reste convaincu, en effet, que les hommes de Dieu n'ont pas échoué car l'adversité est grande actuellement et le diable s'en sert pour décourager les gens à pouvoir s'attacher à Dieu. Ainsi, "je demande à tous les chrétiens de ne pas lâcher, quel que soit ce qui arrive et tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il est important de maintenir le cap, ne pas se laisser décourager mais de prier Dieu afin qu'il préserve ceux qui sont à lui de manière à ce que lorsque l'avènement aura lieu, que Christ soit glorifié".

Le sort du pays se trouve entre les mains de Dieu

Par ailleurs, le Révérend pasteur Patient Kajyambere note le fait que la province du Nord-Kivu est bénie par la présence de plusieurs églises mais les problèmes sont nombreux dans ce coin de la RDC. Notamment, les viols, kidnapping, etc. Raison pour laquelle, dit-il, il faut laisser le sort de cette province entre les mains du Seigneur afin que les gens revivent dans la paix qui est une denrée très rare à l'Est de la République depuis plus de deux décennies.

"L'Eglise doit bien jouer son rôle dans cette région. Nous avons la mission de la restauration dans cette province déchirée par les rébellions, les tueries et nous avons le devoir de ramener ceux qui sont dans la perdition de revenir à Christ et à la raison", déclare le Révérend pasteur Patient Kajyambere.

Il appelle, cependant, tous les serviteurs de Dieu à beaucoup prier pour ce pays, à sensibiliser les jeunes de leurs églises et milieux respectifs de s'intéresser aux questions ayant trait à la paix, partant surtout du fait que la jeunesse est une force, si et seulement si elle est bien encadrée. "La politique a échoué dans cette région, mais Dieu n'échoue jamais".