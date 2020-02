Ile Maurice: Le NPCC lance InnovEd 2020

communiqué de presse

GIS - 06 Février, 2020 : InnovEd 2020, une initiative visant à promouvoir et à inculquer une pensée créative, critique et innovante parmi les étudiants, a été lancé, hier, par le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) et un nouvel aspect inclus dans l'édition de cette année est la formation sur la Réflexion conceptuelle et l'Innovation dans l'Education. La formation, qui aura lieu en mars, est destinée aux enseignants qui accompagneront par la suite les étudiants dans l'élaboration de leurs projets.

Les écoles secondaires sont actuellement invitées à participer à InnovEd 2020, qui s'appuiera sur la théorie des intelligences multiples ainsi que sur des thèmes ciblant les industries créatives. Les thèmes sont les suivants : les médias interactifs, le patrimoine culturel, les arts du spectacle, les arts visuels et l'artisanat, le design, et les langues et la rédaction. Les étudiants auront jusqu'au 17 février pour s'inscrire.

InnovEd 2020 mettra aussi un accent particulier sur le Club d'innovation, que le NPCC a l'intention de développer davantage en une structure permanente qui continuera d'exister au-delà des éditions annuelles d'InnovEd. Le Club d'innovation servira de groupe de réflexion sur la créativité et l'innovation tout en offrant un cadre aux étudiants pour développer leurs compétences dans ces domaines.

De plus, cette année comprendra également le CREAThon qui a pour objectif de convertir des prototypes sélectionnés, qui ont été développés dans les Clubs d'innovation, en produits ou services, avec l'aide d'experts.

Les étudiants devront soumettre leurs projets en mai et l'édition de cette année culminera en une cérémonie de remise de prix en juin pour récompenser les meilleurs projets. Les étudiants intéressés peuvent avoir plus de renseignements sur InnovEd 2020 et accéder au formulaire d'inscription sur le site Web du NPCC : http://www.npccmauritius.org/innoved-2020/project-overview.