Madagascar: Poésie - Mampangidihidy « Z », un second volet pour Avelo Nidor

Le poète Avelo NidorMampangidihidy « Z », il y a de quoi titiller la curiosité de tout un peuple. Tel est le titre du prochain recueil de poème d'Avelo Nidor. Ce poète doublé d'un humoriste hors pair compte l'adapter en spectacle très bientôt.

Sa dernière fois remonte en 2018 et aujourd'hui, Avelo Nidor décide de s'attaquer à son prochain spectacle intitulé Mampangidihidy « Z ». Une adaptation de son dernier recueil de poème en date. Sortant des habituels récitals poétiques, cette fois, le poète concocte tout un spectacle exclusif pour les amoureux. Cependant, la représentation aura lieu un peu plus tard mais pas le jour de la Saint Valentin. S'il n'est pas habitué à suivre le courant tendanciel, cela n'empêche en rien l'artiste, de se pencher sur le sujet de l'amour sous toutes ses coutures, en cette période de l'année.

« Mampangidihidy ». Démangeaison ou pas, le titre est on ne peut plus inclusif. Dans un cas, c'est le picotement de la peau qui donne envie de se gratter. Dans d'autres contextes, c'est la grande envie de faire quelque chose. Ici, l'artiste ne réprime pas l'envie de parler d'amour. Un livre et un spectacle réservés aux plus de 16 ans pour des raisons et d'autres. Pour ce faire, le spectacle sera assuré par six poètes du Faribolana Sandratra, avec la complicité de la compagnie Beez'art.

A savoir que Avelo Nidor est un poète contemporain, membre du cercle des poètes Sandratra. Ayant baigné dans la littérature depuis 1999, Hajatiana Rodin Rakotondravelo, de son vrai nom, est également un acteur de théâtre. Par ailleurs, la plupart de ses œuvres poétiques ont été jouées sur les planches sous forme d'art de la scène. Ses recueils de poèmes déjà dans les bacs se trouvent, « Mampangidihidy », « Ary tamin'izany andro izany », « Vaovao mahafaly », « Tononkira fananganana ny maty » sans compter la sortie imminente de « Mampangidihidy « Z » ».