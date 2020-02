Madagascar: Basket Afroleague - La GNBC évoluera à Dakar

La GNBC prépare sérieusement l'étape dakaroise.Dans un mois, la Gendarmerie Nationale Basket Club (GNBC) reprendra le chemin des compétitions. La bande à Mory jouera sa première fenêtre à Dakar, Sénégal.

Trois mois après sa qualification historique à Kigali, la GNBC s'apprête à attaquer les grandes équipes du continent. Les gendarmes reviennent dans la course le 14 mars prochain à Dakar pour la première fenêtre de la saison régulière du Basket Afroleague (BAL) 2020. C'est la décision de la réunion des clubs participants, de la NBA et de la FIBA Afrique au mois de janvier dernier à Paris. Une étape qui oblige les Malgaches à mieux se préparer pour défier les grosses calibres du continent.

« Nous sommes en discussion avec beaucoup d'agents, mais pour le moment, rien n'a encore été décidé. On a exprimé nos besoins, les propositions sont nombreuses, mais, on attend encore. On voulait préparer le plus sérieusement possible cette compétition, et nous sommes conscients que nous avons besoin d'une valeur ajoutée » a souligné, le lieutenant-colonel Filamatra Ravoavy, Secrétaire général de la GNBC. Comme c'est la NBA qui organise la compétition, les douze équipes auront droit à deux joueurs au maximum, issus d'un autre continent que l'Afrique. Chaque équipe sera composée en tout de seize joueurs, et au moins, huit basketteurs doivent venir du pays du club et quatre d'un autre pays africain.

Reprise. Depuis le jeudi 30 janvier dernier, les joueurs de la GNBC sont en regroupement intensif au Toby Ratsimandrava. « Ce sont les douze joueurs de Kigali dont les deux renforts Arnold et Rick qui suivent cette préparation. On travaille surtout la défense, le renforcement du jeu rapide, les systèmes offensif et défensif. Comme, nous n'avons plus assez de temps, pour le travail physique, nous nous contentons des séances sur le gradin de Mahamasina. Le groupe est prêt physiquement et mentalement pour cette joute continentale », a fait savoir, Lova Raharidera, entraîneur de la GNBC. Pour les premiers matchs prévus en mars, les douze équipes en lice à savoir l'AS Police du Mali, le GSP du Mali, le FAP du Cameroun qualifiés pour la division Ouest. Le Petro de Luanda d'Angola, le Zamalek de l'Egypte, AS Salé du Maroc, Rivers Hoopers du Nigéria, l'AS Douanes du Sénégal et l'Union Sportive Monastirienne de la Tunisie seront regroupées en deux conférences de six clubs. Plusieurs autres villes accueilleront les matchs à savoir le Caire (Egypte), Dakar (Sénégal), Lagos (Nigeria), Luanda (Angola), Rabat (Maroc), et Monastir (Tunisie). La finale de cette première édition de Bal et le Final Four se joueront à Kigali, au Rwanda à la fin du printemps 2020.