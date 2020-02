Madagascar: Tuléar - Agression d'un prêtre, un chinois placé sous MD

Menace avec arme à feu et agression. Ce sont les charges retenues contre deux irascibles chinois. Traduits devant le Parquet de Tuléar, hier, le premier a été placé sous mandat de dépôt, et le second a recouvré une liberté provisoire.

La partie civile est constituée du Père Romuald, un prêtre de la paroisse Sanfily. Le 2 février dernier, il était en tête de file d'un cortège de voitures lors d'une sortie d'un groupe de jeunes chrétiens à Ifaty. En cours de route, une voiture ayant deux chinois à son bord a doublé son véhicule. Un dépassement difficile et forcé, mais qui n'a produit aucun incident. Les deux ressortissants chinois, très en colère de ne pas avoir pu dépasser facilement, ont stoppé la voiture du prêtre. L'un a sorti son pistolet pour le menacer. Pire encore, ils ont mis à tabac le religieux. Les jeunes, témoins de cette horrible scène, n'ont pas digéré l'acte qui n'avait rien de catholique, mais le Père Romuald les a empêchés de s'en prendre physiquement à ses agresseurs.

En revanche, il a porté l'affaire en justice. L'arrestation des auteurs s'en est logiquement suivie, avec une ouverture d'enquête immédiate par la gendarmerie locale. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux et l'affaire a pris un enjeu considérable. Très virales, ces images ont fait que l'affaire a été très suivie, même en dehors de Tuléar. D'une violence inouïe, les scènes n'ont pas plu aux internautes. De tels actes peuvent nuire très vite à l'image des ressortissants étrangers sur notre territoire. Fort heureusement, le prêtre a empêché ses fidèles de réagir physiquement et d'infliger le même sort aux deux assaillants. On imagine si le pire s'était produit, et que l'histoire aurait pris sans doute une tournure plus que dramatique.