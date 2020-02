Madagascar: Soirée jazz Andy Razafindrazaka à la tête d'un mini big band

Andy Razafindrazaka est toujours entouré des meilleurs.Véritable pépite du jazz malgache, Andy Razafindrazaka continue son bonhomme de chemin dans le jazzosphère local.

Ce soir, l'adolescent prend le chemin de la scène de l'Endroit Isoraka, anciennement La Boussole, le temps d'un afterwork. A ses côtés, des talents confirmés de la musique malgache dont Yrinaf au micro, Mahefa Ramiandrisoa au piano, Tantely Rasoloarimanana à la guitare, Désiré Razafindrazaka à la contrebasse, Andry Michael Randriantseva au saxophone et à la basse électrique.

Evidemment, le jeune prodige sera armé de ses baguettes derrière la batterie. Au programme, du jazz et du blues, tout en comptant du latino et du funk qui émerveilleront certainement les oreilles les plus fines.Tombé dans la musique depuis le berceau, Andy Razafindrazaka hérite de sa passion par son père. Digne fils de Désiré Razafindrazaka, musicien émérite et non moins directeur et fondateur du festival international de jazz Madajazzcar, Andy Razafindrazaka a jeté son dévolu sur la batterie. Si grandir dans un tel milieu lui a facilité la tâche, son talent est indéniable. Depuis ses huit ans, le batteur a déjà frôlé des festivals aussi prestigieux que le jazz tohatohabato à Tana, et le Coartjazz en France. Un parcours impressionnant vu son jeune âge.

Par ailleurs, sa facilité d'adaptation et son sérieux lui ont permis de se faire un nom et d'être vu comme un espoir de la musique malgache. Faisant montre d'un rare professionnalisme chez un enfant de son âge, il est aussi à l'aise de jouer avec sa génération qu'avec ses aînés. Par ailleurs, cette capacité de jonglage lui permet de se diversifier autant dans le style que dans le genre. Entre ses performances au jazz kids, avec son quartet ou d'autres formations, le jeune homme a un brillant avenir devant lui.