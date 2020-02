Madagascar: Rugby/ Diplôme Niv III - Les neuf stagiaires fixés demain

Les deux formateurs du World Rugby de la Zone francophone.L'évaluation des neuf stagiaires entraîneurs en quête du diplôme niveau III ayant commencé depuis lundi, prendra fin ce vendredi.

Une évaluation sous la houlette des deux techniciens du World Rugby, à savoir Olivier Magne et Adama Bakhoum. La première journée a été marquée par la mise au point du programme et le rappel des cours théoriques d'il y a six mois. Les choses sérieuses ont réellement commencé ce mardi concernant la descente sur terrain. En effet, les deux techniciens ont passé et assisté à l'entraînement des équipes de chaque candidat.

Hier, ils ont assisté à l'entraînement du 3F5 Amboditsiry, de FTVL 67 Ha et de l'ASA Ambohimanarina au terrain du Lycée Technique Ampasampito. Tandis qu'aujourd'hui, ce sera le tour des entraîneurs de SCB Besarety, et du 3 FAI. L'USI Ikopa et CRA Ambalavao Isotry ont été déjà évoqués mardi dernier. « Ces formateurs examinent comment les entraîneurs entament la préparation physique de leur équipe, évaluer la progression de leurs exercices, et d'attendre si les stagiaires qui corrigeraient les erreurs des joueurs », a souligné Antsoniandro Randrianorosoa, directeur technique national au sein du Malagasy Rugby. Il est à signaler qu'ils étaient 22 à suivre les cours théoriques, et ne sont plus que neuf pour les évaluations. Le verdict final sera connu demain vendredi.