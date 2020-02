Ile Maurice: Ismaël Rawoo répond à ceux qui ont une dent contre lui...

interview

Ceux qui ne le connaissaient pas encore l'ont découvert après son intervention à l'ouverture des débats sur le discours programme au Parlement, lundi. D'aucuns semblent avoir déjà trouvé la relève de Ravi Rutnah en celui qui va jusqu'à faire un clin d'œil à la caméra de la Parliament TV. Le principal concerné, qui d'ailleurs est membre du Muvman Liberater, leur donne la réplique.

Ismaël Rawoo, ou préférez-vous qu'on vous appelle docteur ou honorable ?

Vous avez le choix. Vous pouvez m'appeler Rawoo ou Ismaël, ça dépend de vous. (Il rappelle au passage qu'il a été dentiste avant d'être parlementaire et PPS.)

Il vous est bien arrivé de demander à certains de vous appeler honorable ?

Non, pas du tout. This is fake news. (NdlR, ce que démentent des fonctionnaires.)

Alors, avez-vous reçu des félicitations après votre «maiden speech» ?

Oui, j'en ai reçu beaucoup de toute l'île mais davantage de mon entourage et du n°13, ma circonscription.

Vous êtes aussi fier de votre prestation, au point de partager la vidéo sur votre page Facebook ?

Je suis très fier de mon discours et d'avoir été choisi parmi les premiers à prendre la parole pour le début des débats. Je remercie le Premier ministre et le PM adjoint.

Vous avez rédigé votre discours tout seul ou avez-vous été épaulé par vos colistiers, les ministres Kailesh Jagatpal et Renganaden Padayachy ?

Je l'ai fait tout seul. J'ai fait des recherches et j'ai travaillé dessus samedi soir et dimanche. Je me suis préparé.

Connaissez-vous la différence entre un meeting sur une caisse à savon et un discours au Parlement ?

Définitivement oui. Nous avons reçu des documents sur comment ça se passe au sein de l'hémicycle. Tous les nouveaux et quelques anciens ont assisté à une formation dispensée par la Clerk de l'Assemblée fin novembre. Nous avons appris beaucoup de choses ce jour-là. Je les ai appliquées.

Si on retire les remarques déplacées contre le Parti travailliste (PTr), la leçon faite au leader de l'opposition sur le coronavirus et votre fierté d'avoir été élu, que doit-on retenir de votre allocution ?

Pas une seule fois je ne me suis attaqué aux élus du PTr. J'ai dit, soit ils sont des Ramgoolamistes, soit des travaillistes.

Pour le leader de l'opposition, ce n'est pas une attaque directe. En tant que dentiste, donc médecin, la base de la médecine nous apprend que ce genre de virus se transmet par les gouttelettes nasales. Si-non, j'ai aussi parlé des caméras de Safe City qui ont permis d'élucider des vols à l'arraché et aussi un cas de kidnapping d'une fillette à St-Pierre.

De tous les orateurs lundi, qui sont ceux qui vous ont le plus marqués ?

Tout le monde (il marque une pause avec de poursuivre). Tous les discours venant des membres du gouvernement m'ont marqué. Je les félicite.

«Gentlemanship is an art that cannot be cultivated by any Tom, Dick and Harry» ou encore «J'espère que Monsieur Rawoo ne connaîtra pas le même sort qu'Anil Gayan»... Avez-vous capté ce conseil du député rouge Mahend Gungapersad ?

À ce député, je lui dirais, soit il est Ramgoolamiste, soit il est du Parti travailliste. S'il est Ramgoolamiste, à lui de faire attention. Il pourrait connaître le même sort qu'Anil Gayan mais au sein de son parti avec son leader.

Tout à fait autre chose. Combien de fois avez-vous pris le tram ?

Lundi pour me rendre au Parlement, c'était la première fois. Mais, je compte le reprendre après l'aventure extraordinaire de lundi. En 25 minutes, il a rallié Port-Louis de Rose-Hill. On aura bientôt le métro à Curepipe. Cela soulagera la population.

Où aviez-vous alors quitté votre BMW immatriculée IR 13 ?

J'habite à Allée Brillant. J'ai quitté ma voiture à Rose-Hill où j'ai pris le métro pour Port-Louis.

Au retour, vous êtes remonté à bord de votre BMW ?

Oui. Les travaux parlementaires ont fini à 20 h 34. Après c'était le dîner et je suis resté un peu pour bavarder avec des amis. Comme le métro s'arrête à 22 heures, quelqu'un est venu me récupérer.

Et vous vous êtes offert une plaque personnalisée IR 13 des poches des contribuables ?

Comme vous le savez, tous les parlementaires ont droit à une voiture. Ça ne date pas d'hier tout comme pour la plaque personnalisée. C'est offert par le gouvernement.

Moins de trois mois après les élections, vous vous démarquez déjà de vos collègues de la majorité. Certains parlent de vous comme le prochain Ravi Rutnah. Honoré ?

Je n'en sais rien. C'est vous qui me l'apprenez. Je démarre ma carrière politique. Je suis fier de la nouvelle équipe choisie par le PM et qui travaille en parfaite harmonie. Je suis Monsieur-tout-le-monde.