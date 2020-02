Soudan: Visite prévue des ambassadeurs des États donateurs au Nord-Darfour

Al-Fashir, 6 — Le Wali chargé de l'État du Nord-Darfour, Lt-Gén. Malik Al-Tayeb Khogali a salué la visite des ambassadeurs des États donateurs à Al-Fashir, la capitale de l'État du Nord-Darfour, la visite aura lieu le 10 février en cours.

L'objectif de la visite est de répondre aux exigences de l'État en matière de projets de développement et de services susceptibles de contribuer au soutien du processus de paix.Le Wali a fait cette déclaration, mercredi lors d'une réunion avec le directeur régional du PNUD, en présence du coordinateur de la commission d'aide humanitaire dans l'Etat et du responsable du fonds de soutenir la stabilité et le de développement dans l'Etat.

Le directeur régional a informé le Wali de l'objectif de la visite des ambassadeurs des États donateurs.Il a déclaré que la visite se concentrera sur le soutien et la sauvegarde des projets de services en plus de la reconstruction de ce qui a été détruit pendant la guerre.Il a expliqué que les ambassadeurs attendus à Al-Fashir sont les ambassadeurs du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Suède et du Canada.