Gabon: La déferlante " Botte " de Zyon Stylei

Le titre " la botte " de l'artiste Zyon Stylei jouit d'une popularité qui le place parmi les chansons a succès du moment.

Le single " La Botte " de Zyon Stylei est le tube du moment. Il fait danser le public gabonais et touche particulièrement la toile à travers des challenges. Les internautes publient des vidéos depuis des semaines en dansant sur ce titre. Le succès est tel que certains artistes se prêtent au jeu. On a récemment vu des vidéos challenges de Sly'a et Créol.

" La Botte " est une chanson de rythme traditionnel "ikoku" qui fait fusion avec la musique Hip-Hop. Il est dans la même ambiance que le titre a succès " Façon que tu tournes ça " de Nga'kumb. Outre la rythmique, ces deux titres se rejoignent aussi en terme de succès. On peut dire par la suite que la mixture "Ikoku & Hip-Hop" devient la recette magique des jeunes artistes gabonais. Avec sa " Botte ", Zyon Stylei séduit un public plus important. On est là bien loin du succès éphémère qu'il a rencontré avec les titres " Photo " , " Piccolo " et " I luv u ".