Gabon: Com'Elles/Gabon - Féminisation du métier de conducteurs de poids lourds et d'engins lourds

Le projet Com'Elles forme 55 femmes aux métiers de conducteurs de poids lourds et d'engins lourds. Elles ont été présélectionnées sur 300 candidates au départ. Com'Elles a été lancé officiellement ce mercredi matin au port minéralier d'Owendo.

Le premier ministre, Julien Nkoghe Bekale a procédé à la remise symbolique des kits de stage aux étudiantes.

Com'Elles est le fruit d'un partenariat public/privé entre le Gouvernement, la CDC plus et les entités portuaires de la GSEZ. Il s'inscrit dans le cadre de la politique de création d'emplois, de formation professionnelle et d'émancipation des femmes prônée par le président Ali Bongo Ondimba.

Au cours des neuf prochains mois, ces femmes bénéficieront d'une formation qualifiante à la conduite de camions poids lourds et d'engins lourds de type excavatrice, chargeurs, grues, camions articulés. Elle sera sanctionnée par l'obtention du permis C, D et G.