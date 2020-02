Algérie: Le président de l'APC de Skikda, son prédécesseur et un entrepreneur placés sous mandat de dépôt

Skikda — Le juge d'instruction près le tribunal de Azzaba (Est de Skikda) a ordonné, mercredi soir, de placer le président de l'assemblée populaire communale de Skikda (B.M.), son prédécesseur (T.K) et un entrepreneur sous mandat de dépôt pour des faits de corruption, a-t-on appris de source judiciaire.

Les mis en cause sont poursuivis pour des affaires relatives à la "conclusion de marchés et contrats en violation de la législation", "dilapidation de l'argent public", "manipulation de l'argent public et préjudice au trésor public", a fait savoir la même source, ajoutant que

l'actuel président de l'APC de Skikda est poursuivi également pour "enrichissement illicite".

Le juge d'instruction a ordonné également la mise sous contrôle judiciaire de 8 autres personnes entre entrepreneurs, anciens directeurs de l'exécutif et architectes, alors que l'actuelle directrice des Travaux publics de la wilaya de Skikda (S.F) a été relâchée, selon la même source.

Les prévenus sont poursuivis dans le cadre de 10 projets relevant du secteur des Travaux publics relatifs à l'aménagement du front de mer de la plage Larbi Ben M'hidi et la protection de la ville de Skikda des risques d'inondations, notamment dans les quartiers de Merdj Edhib, les 700 et 500 logements, La CIA et Oued El Ouahch, a-t-on indiqué.