Cote d'Ivoire: Toulepleu - 2020 année du sport et de la culture

Le maire de la Commune de Toulepleu a rencontré, le mercredi 05 février 2020, le directeur départemental du sport de Toulepleu et les responsables du Maracana football club de la Commune dans le cadre de la promotion du sport de masse dans la commune

C'est à l'espace Alassane Ouattara que le maire Denis Kah Zion, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu, ce mercredi dans la soirée, pour rencontrer les responsables du Maracana football club de la ville .Une rencontre de prise de contact avec ces acteurs du foot afin de préparer des compétitions dans le domaine lors d'un festival qui aura lieu dans le courant du mois de mars prochain. « Je suis venu ce soir vous rencontrer afin de vous dire que je suis disponible à vous soutenir dans la promotion du Maracana dans notre commune.

Je suis donc venu appuyer le directeur départemental du sport avec des jeux de maillots et des ballons pour vous aider à promouvoir ce sport. Et comme vous le savez, le sport est un facteur de rapprochement, d'union et nous sommes ici, dans notre département des frères » a dit le maire Kah Zion qui n'a de cesse, à toutes les occasions, de rappeler à ses concitoyens la nécessité de cultiver la paix et la fraternité en tout lieu et en toute circonstance .

Le directeur départemental du sport, JP Yao, nouvellement arrivé à Toulepleu, s'est dit heureux et fier de ce geste du premier magistrat de la ville. « Nous saluons cette démarche du maire et nous voudrions lui témoigner notre gratitude et lui dire que nous allons même instituer un tournoi de la municipalité qui va englober tous les villages de la commune. Avec lui, nous en discuterons » s'est réjoui le directeur départemental entouré des responsables et joueurs. La rencontre entre le maire et les joueurs s'est terminée par un match d'une belle facture hautement appréciée par le visiteur de marque du jour qui est reparti satisfait après la rencontre.