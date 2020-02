Tunisie: À travers les régions

Sfax : projet d'extension du port de Skhira

Un accord a été signé, récemment, au siège du gouvernorat de Sfax, visant à résoudre les problèmes qui entravent la réalisation du projet d'extension du port de Skhira, bloqué depuis 2016.L'accord porte notamment sur la poursuite des études relatives à ce projet après renouvellement de la concession d'exploitation de Trapsa.Le projet prévoit l'élaboration d'une étude économique sur le développement du port, et d'un cadre juridique pour son exploitation. Le directeur général de Trapsa a souligné que le renouvellement de la concession d'exploitation permettra à la société de nouer de nouveaux partenariats et de moderniser ses équipements.

Sidi Bouzid : projet pilote d'utilisation de drones en agriculture

Les études relatives à la seconde phase du projet pilote de formation à l'utilisation de drones dans le secteur agricole à Sidi Bouzid ont été lancées.Cette seconde phase est destinée à la formation des formateurs dans ce domaine.La première phase du projet, qui s'est déroulée du mois de mai à septembre 2019, a porté notamment sur la formation en pilotage et usage du drone en agriculture. Ce projet est le fruit d'un accord de partenariat, conclu le 26 juillet 2018, entre la Tunisie, la Banque africaine de développement (BAD) et la municipalité de Busan en Corée du Sud.

L'usage des drones est mené sur une superficie de 600 hectares dans la localité de «Mazara» relevant de la délégation de Bir Lahfay (gouvernorat de Sidi Bouzid). L'objectif est l'apprentissage de la collecte des données agricoles pour améliorer la planification des périmètres irrigués et le développement agricole et rural intégré ainsi que pour faire face aux effets des changements climatiques.

Tunis : création de l'Académie internationale des métiers de contrôle et de la finance

L'Ordre des Experts Comptables de Tunisie a lancé, récemment, l'Académie internationale des métiers de contrôle et de la finance qui sera opérationnelle à partir du 27 février 2020. Cette académie est une structure professionnelle qui complétera l'enseignement universitaire en Tunisie, sachant que l'université tunisienne n'est pas, actuellement, en mesure d'enseigner les normes et concepts requis par l'économie mondiale, dont la lutte contre le blanchiment d'argent et la corruption, la fraude et l'intelligence artificielle.

Il est à noter que certaines normes comptables ne sont pas enseignées à l'université, telles que les normes comptables des municipalités et la comptabilité par partie double des entreprises publiques.Cette académie envisage l'unification des méthodes de contrôle et d'élaboration des rapports de contrôle des structures chargées du contrôle et de la finance, dont la cour des comptes.

Par ailleurs, l'Oect œuvrera à l'obtention des certifications nationale et internationale. A moyen terme, l'objectif est d'attirer des personnes du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne pour se former.L'académie travaillera en partenariat avec plusieurs structures dont la Banque centrale de Tunisie, la Fédération tunisienne des sociétés d'assurance (Ftusa), l'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (Aptbef)...

Monastir : projet de réaménagement de la corniche d'El Karaia

Les travaux du réaménagement de la corniche «El Karaia» à Monastir démarreront au début de la saison estivale 2020. Le projet, dont l'appel d'offres sera lancé prochainement, nécessitera une enveloppe de 2,5 millions de dinars et contribuera à mettre en valeur la corniche au plan touristique.Financé par le Fonds de protection des zones touristiques, le projet consiste en particulier en un dallage des trottoirs, la mise en place de chaises publiques et l'aménagement d'une aire de jeux pour enfants.