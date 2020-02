Sénégal/Tunisie: Boxe | Tournoi pré-olympique - Cap sur Dakar

Le tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo aura lieu du 20 au 29 de ce mois au Sénégal.La Tunisie y sera représentée par 4 boxeurs et trois boxeuses.

Il s'agit de Bilel Boughanemi (52 kg), Bilel M'hamedi (57 kg), Akram Haj Aouini (63 kg), Ahmed Mejri (69 kg), Amel Chebbi (51 kg), Khouloud Halimi (57 kg) et Meriem Homrani (60 kg). Auparavant, ils devaient effectuer un stage de préparation à Cuba (pour les hommes ) et en Ukraine ( pour les dames). Néanmoins, par manque de moyens, les deux stages programmés à l'étranger ont été annulés.

La préparation se poursuit à Tunis jusqu'au 12 de ce mois , date du départ à Dakar, soit 8 jours avant le démarrage du tournoi, et ce, en vue de continuer la préparation sur place et s'adapter aux conditions climatiques. La délégation sera conduite par le membre fédéral Ayed Karchoude, les entraîneurs nationaux Hamadi Chargui, Mohamed Homrani, Mourad Ouhichi et le kinésithérapeute Medine Rezouga.

Sept boxeurs ont pris part à la première édition du championnat arabe cadets qui s'est déroulé au Koweït avec la participation de 84 boxeurs venant de 12 pays.La moisson tunisienne est de 5 médailles, remportées par Mohamed Hédi Guesmi (50 kg), Mohamed Ben Mansour, Amen Allah Boughanemi (57 kg),Mohamed Ali Chedli (60 kg) et Nabil Agengui (63 kg).

Quand l'arbitrage s'en mêle

Les deux autres pugilistes, à savoir Ghaith Zadazi (52 kg) et Seif Ayed (70 kg), ont terminé chacun 5e de leur catégorie de poids. Au classement par équipes, notre sélection a terminé en 5e position, en dépit du fait qu'elle soit composée de 7 boxeurs contrairement aux autres pays qui en comptaient jusqu'à 12 et 13 : «Nos jeunes boxeurs se sont bien comportés. Ils ont prouvé qu'ils ont du potentiel. Avec une préparation plus poussée, ils progresseront.

Reste à souligner que nos deux médaillés en argent méritaient de l'or. Ils ont été lésés par l'arbitrage», a fait savoir le DTN, Montacer Gannouni, qui était avec l'équipe.

En marge du championnat, l'Union arabe a tenu des réunions auxquelles a pris part Kamel Déguiche, président de la FTB et membre de l'exécutif de l'Union arabe. Il a été décidé d'organiser un séminaire de formation de juges et de médecins des rings à l'occasion d'un tournoi international qui aura lieu en Tunisie. Volet championnats, celui des juniors se déroulera en Egypte du 23 au 28 mars prochain. Celui des seniors aura lieu en Tunisie après les Jeux olympiques de Tokyo 2020 vers la mi-septembre.

Partenariat avec la Fédération koweïtienne

Le président de la FTB, Kamel Déguiche, a profité de sa participation au congrès de l'Union arabe pour conclure un partenariat avec la Fédération du Koweït.