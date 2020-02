Tunisie: Grenier du football Tunisien - Le COT renaîtra-t-il de ses cendres ?

Tout le microcosme sportif l'espère pour ce club légendaire, bastion du football tunisien d'antan, vivier éternel et grenier du sport roi local.

Et c'est vraisemblablement ce à quoi s'active l'instance fédérale dirigée par l'hyper-président de la FTF, ces derniers jours. Ainsi, Wadii Al Jari a récemment accordé une audience à l'exécutif du club de Mellassine aux côtés d'un certain nombre de figures emblématiques du COT. Ont assisté à cette réunion Fourat Akremi, Belhassen Fekih, Ali Kaâbi, Mohieddine Habita, Lassaâd Khedher et Mohamed Trabelsi. Les discussions ont porté sur la situation globale du COT, club de L3 tunisienne.

Les difficultés matérielles, financières et logistiques ont ainsi été évoquées. Quant au patron de la FTF, il a tout d'abord rappelé l'importance du rôle joué depuis toujours par le COT, sa mission éducative et socio-culturelle.

L'investissement est la clé

Le COT est un club prestigieux, une institution qui brasse large. Des dizaines de milliers de jeunes s'identifient à ce club légendaire qui a écrit les plus belles pages de l'histoire du football tunisien. Quand on dispose d'une région peuplée par plus d'un million d'habitants, l'on doit forcément investir dans le capital humain. Et pour que nos jeunes s'adonnent au sport en toute quiétude, il faut bien entendu avoir les moyens pour :

- investir dans l'infrastructure sportive et les installations,

- miser sur la diversification des activités sportives,

- développer les aptitudes par le biais du sport. Il faut également ériger de nouveaux espaces pour vaquer aux occupations sportives. Vaste chantier mais ça vaut bien la chandelle, comme on dit !

Les treize axes du plan d'action

Ainsi, prenant le taureau par les cornes, la FTF a récemment annoncé des mesures en faveur du COT. «La Task Force» du bureau fédéral, investie de cette mission salutaire, ne va rien négliger en ce sens. Le plan d'action comprend 13 axes.

Tout d'abord, ouverture d'un compte spécial FTF-COT Siège en vue d'ériger un siège social digne du Club Olympique des Transports. Pour financer ce projet, la FTF contribuera à hauteur de 20% tout en prenant en charge l'intégralité des coûts de faisabilité (études comprises).Et pour joindre l'utile à l'agréable, ce qui est productif dans le domaine du sport, la FTF va aussi se charger de la création d'un espace de loisirs au sein même du siège social.

Tout grand club qui se respecte doit disposer de ses propres installations et équipements sportifs. A cet effet, la FTF va ainsi financer l'achat du matériel de la salle de musculation du COT. Le formidable vivier que constitue la région de Mellassine est au cœur du projet en cours. Ainsi, un terrain de quartier sera incessamment aménagé aux frais de la FTF.

Ce qui favorisera à terme l'intégration par le sport, ainsi que la détection de jeunes talents. Volet encadrement maintenant, la FTF va désigner un conseiller technique pour arrêter un programme d'action des éducateurs-entraîneurs en parfaite coordination avec la cellule technique fédérale. Pourront bénéficier gratuitement de cet enseignement prodigué les diplômés des instituts supérieurs du sport qui résident à Mellassine et aux environs. Passons à l'équipe fanion du COT. Les «Nerrazurri» pourront s'entraîner à l'annexe du stade de la FTF à titre gracieux. Une excellente initiative de la part de la FTF pour un club qui a beaucoup souffert jusque-là de l'obsolescence de son infrastructure.

Assurer des sources de financement pérennes

Volet soutien au COT, assurer des sources de financement pérennes est au centre des préoccupations des tenants et aboutissants du projet en cours. Dans cette optique, la FTF s'est engagée à prendre attache avec les sociétés de transport en vue d'assurer un soutien financier permanent au COT et décréter la gratuité du transport pour tous les affiliés et licenciés du club.

Une zone d'éducation prioritaire

Chapitre partenariat tutelle-FTF, l'institution fédérale va incessamment soumettre une demande aux institutions publiques afin d'aménager cinq terrains de quartier dans la région. Dans la droite ligne de cet axe précis, la FTF va demander aux pouvoirs publics de revoir l'agenda de création de gradins et de vestiaires des terrains annexes du stade Ali Belahouane. Bref, il faut accélérer la cadence !A cet effet, le stade Atayarane doit, à son tour, être doté d'un terrain synthétique de dernière génération, de vestiaires et d'un éclairage pour s'adonner au sport roi en nocturne.

Enfin, le principe de discrimination positive a été évoqué par les présents à la réunion. Il ne peut d'ailleurs qu'en être ainsi pour des zones dites sensibles. En clair, les autorités doivent absolument privilégier cette zone d'éducation prioritaire.Et pour s'assurer d'un suivi efficace des recommandations de la FTF, il a été décidé de créer une commission mixte entre la FTF et les représentants du club qui ont participé à cette initiative pour suivre l'avancement des projets en faveur du COT et des jeunes de la région.