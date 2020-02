Tunisie: Produits diététiques | Une start-up tunisienne veut changer les habitudes alimentaires et nutritionnelles des tunisiens - Changer dans son corps et sa tête

Une professeure de sport tunisienne veut radicalement changer les habitudes notionnelles et sportives des Tunisiens auxquels elle recommande d'allier les deux pour avoir un meilleur mode de vie.

A vous de vous en inspirer.

Diminuer le nombre de rations alimentaires dans la journée et ne pas pratiquer d'activité sportive qui nuit au métabolisme. Intensifier le rythme sportif sans se nourrir de façon équilibrée ne résout pas non plus le problème, de l'aveu de Mme Cyrine Bouchmila, enseignante d'éducation physique et sportive diplômée de l'Institut supérieur de sport et d'éducation physique de Tunis. Cette dernière ne fait aucun mystère pour transmettre le secret de la forme et de la nutrition diététique. De son côté, C. Bouchmila, propriétaire d'une société tunisienne qui vend une ligne de produits diététiques dans différents points de vente, fait fort dans son domaine. Avant que son expérience professionnelle ne démarre sur les chapeaux de roue, la chef d'entreprise a rencontré des difficultés en matière de communication et de merchandising des produits diététiques. Elle revient sur les sources d'inspiration de son idée, à savoir le mode de vie en Inde, là où tout a basculé du bon côté, en lui faisant germer l'idée de développer le créneau «healthy food» en Tunisie.

C. Bouchmila raconte avec force détails son expérience en Inde du temps où elle vivait dans la métropole de Mumbaï City avec de nombreux traits caractéristiques et particuliers ancrés dans le mode de vie et la tradition culinaire indiens : «Chaque matin vers 5 heures, tous les citoyens indiens entreprennent de descendre dans un jardin public pour faire du yoga. D'autres font une vingtaine de tours dans leur jardin privé ou la véranda.

Au petit-déjeuner, ils mangent une sorte de pain complet qui ressemble à notre mlaoui national et n'utilisent jamais de farine dans leur nourriture. Ensuite ils consomment souvent du gingembre qu'ils utilisent comme chapelure pour assaisonner le grillé et boivent du thé assorti avec le lait à longueur de journée et de nombreux fruits et légumes riches et variés. La majorité des indiens sont végétariens ce qui explique quelque peu leur mode de vie alimentaire».

Résolument tombée amoureuse et sous le charme des habitudes des indiens, notre interlocutrice tente tant bien que mal de traduire cette réalité dans son pays natal pour partager sa riche expérience. Elle a organisé il y a deux ans une campagne d'incitation au sport en plein air qu'elle juge indispensable au bien-être et la santé de façon plus importante que le sport en salle.

Son projet vise essentiellement à utiliser les grillades et les infusions dans sa ligne de produits diététiques mais elle avoue avoir des déceptions quant à la culture du détail qui a du mal à s'enraciner en Tunisie car les citoyens négligent souvent cet aspect pourtant de haute valeur marchande ou commerciale.La société tunisienne qui signifie «sois toi-même» en anglais offre des repas et des aliments diététiques et équilibrés sous la dénomination «healthy food» soit nourriture saine dans deux stations d'essence à l'Ariana et au niveau de l'autoroute Tunis-Hammamet.

La page facebook dédiée au sport en ligne et à la remise en forme labélisée sous le nom du concept offre de nombreuses vidéos de démonstration sur des repas équilibrés et diététiques à cuisiner chez soi sans se ruiner. Des astuces ingénieuses pour se nourrir comme un professionnel et s'alimenter de façon réfléchie et raisonnée pour faire un bien fou au corps et l'esprit.La start-up compte s'implanter prochainement dans d'autres points de vente de la capitale et livrer sa gamme de produits aux bureaux et administrations.