Tunisie: Une surprise dans l'air ?

LE divorce est-il définitivement consommé entre Ennahdha et Elyes Fakhfakh, le chef du gouvernement désigné ?

La question s'impose et appelle une réponse tranchante dans la foulée des deux déclarations- interventions fracassantes livrées, hier, à la radio Mosaïque FM par deux acteurs principaux de l'opération formation du gouvernement Fakhfakh.

Il s'agit, d'abord, de Rached Ghannouchi, président d'Ennahdha et du Parlement, qui a officialisé, hier, ce que tous les observateurs et analystes politiques affirment dans leurs prédictions : le parti de Montplaisir n'accordera pas son aval au gouvernement Fakhfakh tant que ce dernier ne révisera pas sa position initiale et n'acceptera pas de faire participer à sa future équipe ministérielle les représentants de Qalb Tounès.

Hier, Rached Ghannouchi a placé clairement Elyes Fakhfakh devant la responsabilité historique de voir son gouvernement tomber avant même qu'il ne sollicite lui-même et ses ministres la confiance des députés.

Ensuite, la déclaration aussi tranchante que transparente livrée à la même radio par Féthi Touzri, l'un des membres les plus influents de l'équipe de négociateurs assistant Elyes Fakhfakh à Dar Dhiafa, qui annonce le rejet pratiquement définitif des propositions d'Ennahdha et l'attachement irréversible du chef du gouvernement désigné à l'approche qu'il a fait sienne dès les premiers jours de sa désignation par le Président Kaïs Saïed en vue de constituer le futur gouvernement.

Autrement dit et pour être plus clair, hier on a assisté, à travers les déclarations de Ghannouchi et les réponses de Touzri, à la rupture quasi officielle des canaux de dialogue entre Ennahdha et Elyes Fakhfakh.

Et la grande question qui fuse d'elle-même est la suivante: à quoi servira la réunion prévue aujourd'hui en vue de la signature du programme commun du futur gouvernement Fakhfakh, réunion à laquelle devraient participer les neuf partis (Al Machrou a décidé de ne plus prendre part au processus de formation du gouvernement) censés constituer la ceinture politique et parlementaire du même gouvernement?

Encore une interrogation : quel discours aura à produire Elyes Fakhfakh, demain, aux journalistes quand il les rencontrera à l'occasion de sa conférence de presse périodique ? Annoncera-t-il sa démission en reconnaissant qu'en se retirant, Ennahdha signe la chute de son gouvernement, ou réserve-t-il une surprise que tout le monde prédisait mais qu'il a retardé au maximum ?