Cote d'Ivoire: Collectivités territoriales - Sénat organise un forum pour identifier les difficultés les élus locaux

La haute Chambre du Parlement, dans la nouvelle constitution votée en 2016, représente les collectivités territoriales. Cette consécration constitutionnelle commande que le Sénat soit à l'écoute des élus locaux et prenne en compte leurs difficultés en vue d'y apporter des solutions. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'organisation du forum en direction des représentants des collectivités locales.

Le secrétaire général du Sénat, Soumahoro Aboubacar Cidick, dans une conférence de presse le mercredi 5 février, à la permanence de cette institution à la Riviera Attoban, a informé la presse sur l'objet de cette cérémonie qui aura lieu les 16 et 17 février à Yamoussoukro.

Le conférencier a précisé que ce forum vise aussi à créer un cadre de concertation pour une représentation efficace des collectivités territoriales. Mieux, à l'en croire, la manifestation à laquelle sont attendus les gouverneurs des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, 201 maires, 31 présidents des conseils régionaux, servira de cadre pour faciliter l'identification des problèmes liés à la décentralisation afin que des initiatives soient prises dans les limites des pouvoirs du Sénat.

Il s'agira aussi, a-t-il poursuivi, de créer un espace d'échange et de partage d'expériences entre les sénateurs et les élus locaux des collectivités territoriales, de présenter le Sénat et ses missions aux acteurs de la décentralisation, d'exposer les orientations stratégiques du Sénat.

René Dossan, directeur des relations avec les collectivités territoriales, a,lui, indiqué que ce forum permettra de partager les expériences. Il a porté à la connaissance des journalistes que sept panels seront organisés en marge des conférences inaugurales qui porteront sur les thèmes généraux « Les relations entre le Sénat et les collectivités territoriales » et « Dispositif institutionnel de l'aide européenne : défis et opportunités pour les collectivités territoriales d'Afrique et spécifiquement celles de la Côte d'Ivoire ».

M. Dossan a précisé que le président du Sénat français, Gérard Larcher, à l'invitation de son homologue ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio sera présent à ce forum qui regroupera 397 participants.