Maroc: Yassine Benrahou - Le Franco-Marocain permet à Nîmes de quitter la zone de relégation

Mercredi, Yassine Benrahou a inscrit le premier but de Nîmes dès la 4e minute face à Dijon (2-0) dans une rencontre entre mal classés. Grâce à cette victoire les Crocos quittent la zone de relégation et sont désormais barragistes (18èmes). C'est le 2e but du Marocain en 4 apparitions avec Nîmes.

Relancés par la victoire décrochée face à Monaco samedi dernier, les Crocodiles avaient une belle occasion de sortir de la zone de relégation. Il fallait pour cela, vaincre le DFCO (17e, 24 points avant la rencontre) et espérer qu'Amiens ne gagne pas à Lyon. Deux conditions tout à fait plausibles.

Yassine Benrahou a offert à son équipe un beau début de première mi-temps. Dès la 4ème minute de jeu, il a trompé la vigilance du gardien de Dijon. L'histoire ne pouvait pas mieux débuter puisque, sur la première offensive, Roux entrait dans la surface de réparation des visiteurs et il décalait parfaitement Benrahou. Le joueur prêté par Bordeaux frappait, Gomis repoussait mais Benrahou insistait et il n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets (1-0, 4e). La rencontre n'avait débuté que depuis 240 secondes et les Nîmois passaient du statut de relégables à celui de barragistes. Enfin, un but de Roux dès la 44ème a plié le match pour de bon : aucun but n'a été inscrit en seconde mi-temps.