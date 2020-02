Sénégal: Moise Diégane Sarr, Secretaire d'Etat en charge des sénégalais de l'extérieur - «Nos étudiants ne font objet d'aucun traitement discriminatoire ou dégradant, bien au contraire... »

Invité du journal de la mi-journée (Sud midi) dela radio Sud Fm hier, mercredi 5 février, Moise Diégane Sarr, Secrétaire d'Etat auprès du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur est revenu sur les conditions de vie des étudiants sénégalais bloqués à Wuhan, épicentre du nouveau coronavirus en Chine.

Alors que l'épidémie continue de se propager dans le monde, avec 24562 personnes contaminés dans le monde entier don 24349 en Chine, et 493 morts à l'échelle planétaire dont 491 en Chine, à la date d'hier, Moise Diégane Sarr, rassure qu'«aucun sénégalais n'est contaminé» à ce jour et que «nos étudiants ne font objet d'aucun traitement discriminatoire ou dégradant» à Wuhan.

«Aucun sénégalais, qu'il soit de Wuhan ou en Chine et même des autres pays où cette présence du virus a été signalée, n'est contaminé. Notre Ambassade est en contact permanent avec le responsable des étudiants sénégalais en Chine. Et au niveau de Wuhan, il y a effectivement un responsable qui, au début, était en relation permanente aussi avec l'Ambassade. Mais, depuis un certains temps, des instructions ont été données pour que l'Ambassade puisse discuter directement avec les treize (13) étudiants qui vivent cette situation de stress et de psychose. Nous avons eu à instruire le Service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger (SDEE/Paris), qui gère l'ensemble des étudiants à travers le monde, pour qu'il discute et échange avec nos étudiants. L'autre clarification est que le confinement ne concerne pas uniquement les Sénégalais, encore moins les étrangers ; mais pour le cas de Wuhan, c'est une ville de onze (11) millions d'habitants qui est mise en quarantaine. Et les étudiants sénégalais ne sont pas tous dans une seule université parce qu'il y en a plusieurs; ils ne sont pas tous confinés dans un appartement ou dans un immeuble...

Nos étudiants ne font objet d'aucun traitement discriminatoire ou dégradant ; bien au contraire, ils font l'objet d'un suivi médical quotidien par les responsables universitaires qui vérifient leurs températures corporelles et mettent à leurs dispositions des produits d'hygiènes pour leur permettre d'observer au maximum les consignes de propretés. Nous recevons quotidiennement des rapports circonstanciés de notre Ambassade à Beijing qui, dès le début de l'épidémie et du confinement, avec la ruée vers les commerces pour s'approvisionner en denrées de première nécessité à garder chez-soi, a appuyé les étudiants vivants à Wuhan à hauteur de 12000 Yuans chinois, équivalent à 1.000.000 de F CFA. Et le président de la République également a pris la décision de les appuyer individuellement à hauteur de 1000 dollars pour leur permettre de faire face au renchérissement des produits de première nécessité.

Toutefois, il convient de signaler que certains font preuve de sérénité, d'autres en revanche montrent des signes de nervosité qui s'expliquent notamment par l'isolement et le stress. Hier (avant-hier, ndlr) de 21h à jusque vers 1h du matin, nous avons rencontré le collectif des parents des étudiants pour échanger avec eux de manière transparente et leur dire que tout ce qui est fait jusqu'ici et les instructions que nous avons reçus du président de la république sont de suivre de très près cette situation. Le gouvernement travaille en permanence avec les autorités chinoises pour voir, et de manière convenable, comment une fois de plus assister, accompagner et soutenir ses compatriotes».