Sénégal: Promtion de l'industrie immobiliére - Des promoteurs français, en prospection au pays

Echanger sur les meilleures pratiques en matière de projet immobilier, voilà l'objectif du Club immobilier Marseille Provence (Cimp) qui séjourne, à Dakar, du 5 au 7 février.

Pour ce cadre d'échanges et de partage entre les acteurs sénégalais et français, l' «opération Dakar 2020» ouvre des perspectives aux professionnels de l'immobilier en termes d'immersion au marché de l'innovation et de la technologie de pointe. Les organisateurs dudit club ont fait face à la presse.

A ce sujet, Fabrice Alimi, président du Cimp dira: «Nous sommes convaincu que nous avons des choses à nous apprendre les uns les autres. Venir au Sénégal, un marché très prometteur est chose normale». A le suivre, «le marché de l'immobilier sénégalais est inondé par les Chinois, les Turcs, les Marocains et Indiens. Donc, la France doit y être, notamment ceux de la ville de Marseille aux caractéristiques similaires de Dakar».

Pour le vice-président de la Chambre de commerce de Marseille : «De réelles opportunités s'offrent de part et d'autre. Nous avons à apprendre de l'expertise sénégalaise et eux aussi de nous, le tout dans un esprit gagnant-gagnant. Car, il y a de belles choses qui se construisent ici avec un minima de technologies qui peuvent être valorisées à travers une touche de l'innovation. Par exemple, il y a des constructions de bâtiments en terre avec R+1, R+2 qui durent longtemps. Mais avec un peu d'innovation nous pourrons faire des choses merveilleuses. Et ça ne peut ressortir de ces échanges qui nous comptons organiser».

Au sujet de l'ambition du président de la République de construire 100 000 logements, Mr Alima dira: «Ce premier voyage de l'industrie immobilière française en Afrique avec une vingtaine de métiers de l'industrie immobilière pour une centaine de participants français à Dakar pour trois jours est une véritable opportunité d'affaires pour les professionnels sénégalais et français, surtout avec l'ambition du président de la République Macky Sall de construire des logements sociaux adaptés et à coût abordable pour citoyens qui nous paraît très intéressant».