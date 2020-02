Sénégal: Epinglé par la cour des comptes - Le directeur général du cices se justifie et accuse la presse

Dans son rapport d'audit pour l'exercices 2015-2016-2017, publié samedi dernier, la Cour des comptes a épinglé le Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices) pour surfacturation, notamment sur le désherbage et la location de groupe électrogène pour l'électrification du centre.

Face à la presse hier, mercredi 5 février, le directeur général du Cices, Cheikh Ndiaye, a reconnu la fiabilité de ce rapport. Toutefois, il accuse la presse d'avoir mal interprété le document de la Cour des comptes.

Epinglé par le rapport 2015-2016-2017 de la Cour des comptes, publié samedi dernier, le directeur général du Centre international de commerce extérieur du Sénégal (Cices) apporte des justifications. Face à la presse hier, mercredi 5 février, Cheikh Ndiaye trouve que ce rapport est excellent. «Nous n'avons rien à dire sur ce rapport. Il est très bon et correct. Le Cices dispose de ce document depuis 2015 et cela ne nous a jamais troublés. C'était essentiellement que des recommandations de gestion. Nous avons pris note de ces recommandations et depuis 2015, nous sommes en train d'exécuter ces recommandations», reconnait-il.

Toutefois, le directeur général du Cices accuse les journalistes d'avoir mal interprété le rapport en soutenant que le désherbage a coûté au Cices 78 millions de francs Cfa. Il trouve que ces allégations ne sont pas vraies car, pour lui, le terme désherbage est composite et englobe en même temps l'élagage des arbres dans l'enceinte du Cices, le curage du canal à ciel ouvert et l'évacuation des ordures. «On a dit que le Cices a effectué un désherbage pour un prix qui tourne autour de 78 millions. Le désherbage est un terme composite. Cela veut dire enlever les herbes, curer le canal qui s'étend sur des kilomètres. Lequel canal est ensablé du fait de sa vétusté. Pendant l'hivernage, avec les pluies, ce canal est totalement vaseux. Le désherbage aussi veut dire élaguer les arbres, transporter tous ces déchets avec des camions pour les amener à Mbeubeuss. Donc, c'est un terme recouvrant, qu'on ne le prenne pas au sens commun», explique-t-il.

Et de poursuivre : « c'est un travail qui mobilise 150 personnes au minimum, parce que le Cices n'est pas financièrement à l'aise pour faire ce travail, 6 mois avant la Fidak (Foire internationale de Dakar, ndlr). On le fait un mois avant la Fidak, parce que c'est en ce moment qu'on commence à avoir des rentrées d'argent. Cette somme, c'est à rapporter à 6 foires et non en une foire. Parce que l'audit de la Cour des comptes portes sur la gestion 2011 jusqu'à 2015».

Concernant la question sur la location de groupe électrogène pour un montant de 119 millions de francs Cfa qui a été évoquée dans le rapport, Cheikh Ndiaye précise : «pour cette rubrique, il faut noter une erreur de la presse ; le rapport a clairement mentionné en sa page 259 la période de contrôle allant de 2011 à 2015, pour 6 Fidak car il y a eu 2 Fidak en 2011, une période de 12 semaines en cumulant les jours des 6 foires. En définitive, ces 119 millions se rapportent à 6 foires, de 2011 à 2015».