Sénégal: Renouvement des instances du parti socialiste - Alseyni Ba, reconduit à la coordination communale de kolda

Alseyni Ba poursuit son mandat à la tête de la coordination communale des Verts. Les militants ont préféré en effet récompenser la fidélité et la compétence d'un homme qui a tenu la baraque depuis toujours. Jamais, Alseyni Ba n'a vacillé dans ses convictions socialistes.

Devant une foule de militants, les orateurs ont ainsi été unanimes sur le parcours et la fidélité de l'homme. Le superviseur envoyé par le PS Alassane Dème, a salué la mobilisation et la discipline du parti. Les alliés de Bennoo bokk Yaakaar (majorité présidentielle) ont été également présents à cette rencontre, à l'instar du ministre Pr Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture, très heureux d'assister au plébiscite de son ami et proche collaborateur.

Fortement ému par la confiance qui lui a été renouvelée, le premier vice-président du Conseil départemental Alsainy Ba a vivement remercié les militants : « je voudrais d'abord dire merci aux camarades du Parti socialiste. Le processus a été long, à commencer par les comités, parce qu'il y avait des critères pour avoir un comité. Vous êtes arrivés aux sessions et ça a été centralisé. Aujourd'hui, pour la mise en place des différentes coordinations, jeunes filles, jeunes garçons, femmes et hommes, vous avez eu à me renouveler votre confiance pour continuer le combat de massification du Ps, et apporter notre soutien inconditionnel à notre camarade Aminata Mbengue Ndiaye, secrétaire générale du Parti socialiste.

En le faisant, nous rendons un vibrant hommage à notre défunt Sg Ousmane Tanor Dieng. Je voudrais particulièrement remercier tout le monde et dire merci à la coalition Bennoo Bokk Yaakaar...Je m'engage dans ce sens à fédérer toutes les forces pour que nous puissions encore gagner, parce que le plus important, c'est l'unité et la cohésion de la coalition majoritaire pour gagner. C'est ce que veut le président Macky Sall ».