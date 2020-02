Sénégal: Coopération en sécurité et défense - Opérations de maintien de la paix - Les USA équipent la gendarmerie en materiel, pour 7,692 milliards

Me Sidiki Kaba, le ministre des Forces Armées, a procédé à la réception de matériel militaire offert par les Etats Unis d'Amérique (USA) au Sénégal, dans le cadre de la coopération en matière de sécurité et de défense, avant-hier mardi.

Cet équipement vient renforcer le dispositif d'intervention du Sénégal dans les zones de conflit. La cérémonie s'est tenue dans les locaux de la Légion de Gendarmerie d'intervention (LGI) de Mbao. Le matériel est composé, entre autres, de 6 véhicules blindés, de 56 camions, des générateurs etc. pour un coup de 7,692 milliards de francs Cfa.

L e ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a présidé la cérémonie de réception de matériel militaire offert par les Etats Unis d'Amérique (USA) au Sénégal dans l'enceinte la Légion de Gendarmerie d'intervention (LGI) de Mbao. Empreinte d'une grande solennité, la rencontre s'est déroulée en présence de tous ce que la Gendarmerie comporte comme gradés. C'est l'ambassadeur des Usa qui a prononcé son discours en premier pour expliquer les efforts de son gouvernement pour renforcer la présence du Sénégal dans les zones de conflits, pour le maintien de la paix. « Notre programme international de soutien des opérations de maintien de la paix de la police a aidé à la préparation de plus de 13000 casques bleu provenant de 11 pays et déployés dans 6 missions de Nations Unies (ONU).

Depuis 6 ans, notre partenariat avec le Sénégal a permis à plus de 2500 éléments d'être mieux préparés à se déployer au Mali, en République centrafricaine et au Soudan», a soutenu Son excellence Dr Tulinabo Salama Mushingi, ambassadeur des USA au Sénégal qui ajoute que cela renseigne à suffisance sur l'importance des missions de maintien de la paix. Revenant sur le bien-fondé du don en matériel, il a relevé que le Sénégal constitue l'un des pays qui opère le plus grand nombre d'intervention dans les zones de conflits. «Le Sénégal, en tant que pays ayant la plus importante contribution aux opérations de maintien de la paix, en nombre de policiers et de gendarmes, nous, les USA, sommes honorés de nous associer au Sénégal pour répondre à cet appel.

Les USA sont fiers d'accompagner la Gendarmerie nationale dans le renforcement des capacités de son personnel afin de mener cette mission de façon efficace et exemplaire. Et pour l'atteinte des objectifs, les USA mettent à la disposition de la Gendarmerie des lots de matériel d'une valeur de près de 11 millions de dollars US ; soit 6,5 milliards de francs CFA, dont 6 véhicules blindés de transport de troupes, 56 camions, 2 générateurs et d'autres matériels», a fait savoir l'ambassadeur qui se réjouie du partenariat qui vise à assurer la prospérité et la sécurité dans de nos deux pays et dans le monde.

Le Sénégal, un des premiers pays à disposer d'unité de déploiement rapide de niveau 2

Pour sa part, le ministre des Forces Armées est revenu sur la pertinence des interventions de la Gendarmerie. «Cette cérémonie traduit la volonté politique du chef de l'Etat, Macky Sall, Chef suprême des Armées de faire de la modernisation et de l'équipement de nos Forces Armées un axe fondamental du Programme stratégique pour une montée en puissance de nos contingents dans l'exécution des missions opérationnelles de maintien de la paix et de la sécurité internationale», explique Me Sidiki Kaba. Et de renchérir sur l'opportunité du don qui arrive dans un contexte international où les menaces foisonnent, soulignant que la mise à disposition du matériel pourra bien contribuer au renforcement des capacités opérationnelles de dissuasion, de prévention et de réaction face aux dites menaces.

Me Sidiki Kaba de rappeler que la coopération en matière de sécurité et de défense entre les deux pays est régie par un accord bilatéral, signé le 02 mai 2016. «Il contribue à l'amélioration du potentiel des unités afin de leur permettre de meilleurs postures dans l'exécution de variétés de missions. Il faut saluer cette coopération, ce don d'une valeur de 13 millions de dollars, soit 7,692 milliards de francs CFA. Ce don vient en appoint aux efforts constants fait par le gouvernement du Sénégal dans le domaine du renforcement des capacités de maintien de la paix de l'ensemble des Forces de sécurité et de défense.

Ce matériel qui embrasse tous les équipements majeurs d'une unité de Police est accompagné d'accessoires divers et de pièces de rechanges pour 3 années de soutien, avec en sus un programme de formation en maintenance», déclare le ministre qui note que cela répond à une exigence du département en charge du maintien de la paix des Nations Unies. Il a aussi indiqué que le Sénégal, premier pays contributeurs de Forces de Police constituées, est l'un des premiers à disposer d'unité de déploiement rapide passant ainsi du niveau 1 au niveau 2.

Pour le Général de division Jean Baptiste Tine, Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, «nous franchissons un palier supplémentaire dans nos capacités de déploiement. Jusqu'ici, il fallait se porter candidat, aller chercher des équipements, recevoir une inspection et se déployer. Avec ce système, nous avons, à priori, une validation pour nous déployer, avec un préavis. Et nous en ferons un excellent usage», rassure le General Jean Baptiste Tine.