Sénégal: Basketball - Démarrage du championnat national 1 (saison 2019-2020) - Retour sur les parquets, ce 8 fevrier

Le Championnat National 1 de basket reprend ses droits, à partir du week-end prochain, sur les parquets et terrains du Sénégal. Après la réorganisation de la Direction technique et l'adoption du calendrier et de la formule des compétitions, place au coup d'envoi qui sera donné ce samedi 8 février. La fin de saison est calée pour le 25 juillet 2020.

Très attendue par les acteurs du ballon orange, la saison 2019-2020 de basketball sera lancée ce weekend sur les parquets et terrains du pays. Après l'adoption du calendrier des compétitions, la nouvelle direction technique nationale a retenu la formule et ce sera celle des deux poules. Moustapha Gaye, directeur technique nationale, a déjà opéré le changement au niveau des équipes féminines en abandonnant la poule unique. Une option qui obéit, sans doute, à cette volonté de circonscrire la saison dans les délais requis.

Officiellement, les finales du championnat dames et messieurs se disputeront les 4 et 11 juillet prochain, alors que la Coupe du Sénégal est calée pour le 18 juillet pour les dames et le 25 juillet pour les messieurs. Les équipes dames ont ainsi été réparties en deux poules, avec la poule A composé de l'AS Ville de Dakar, le SaintLouis basket club, l'ISEG, Dbaloc, Mbour BC, l'ASCC Bop et le CEMT de Ziguinchor, promu cette année.

La poule B sera composée du DUC, de l'ASFO, du Jaraaf, de la Jeanne d'Arc, de l'UGB, du Saltigué et de l'INSEPS UCAD, promu également cette saison. Chez les messieurs, c'est la formule des deux groupes qui est reconduite.

Dans la poule A, l'AS Douanes, quadruple championne en titre, va se mesurer à l'Union sportive ouakamoise (USO), à l'ASFA, à Louga BC, à la Jeanne d'Arc, au Sibac, à Mermoz BC et à l'ISEG. Quant à la poule B, elle est formée par le DUC, de l'AS Ville de Dakar, le Saint-Louis basket club, le Saltigué, l'UGB, l'ASC Thiès, l'US Rail et l'ASCC Bopp.