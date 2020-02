Algérie: UA - La RASD expose son expérience dans le domaine de l'égalité dans l'éducation et l'autonomisation des femmes

Addis-Abeba — L'expérience de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) dans le domaine de l'égalité dans l'éducation et l'autonomisation des femmes a été largement abordée par les participants à la réunion de haut niveau tenue à Addis-Abeba, à la veille du sommet de l'Union africaine qui se tiendra les 9 et 10 février dans la capitale éthiopienne.

L'ambassadeur au ministère sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Yeslm Beissat, a fait "une présentation détaillée de l'expérience de la République sahraouie dans le domaine de l'égalité des sexes dans l'éducation et de l'autonomisation des jeunes femmes, du droit à la réadaptation et à la participation politique", a rapporté jeudi l'Agence SPS.

Beissat a souligné les résultats des politiques et plans adoptés par "le gouvernement sahraoui dans ce domaine en garantissant le droit à l'éducation et à la formation pour tous, en plus d'adopter dès le départ le principe de la scolarité obligatoire, à commencer par le fait que l'éducation est un droit fondamental pour tous".

Dans son discours sur l'expérience de la RASD dans la réalisation d'une éducation qualitative à la lumière des défis de la situation exceptionnelle du peuple sahraoui, Beissat a présenté les éléments du gouvernement de la République sahraouie pour surmonter les difficultés et leur dépendance à l'égard des éléments autodéterminés dans la "prise de conscience de l'importance de l'éducation et de la formation pour l'avenir de chaque être humain.

Malgré les difficultés, la politique d'éducation et de formation adoptée par le gouvernement sahraoui a fait un bond qualitatif au-delà des camps de réfugiés sahraouis pour atteindre les territoires libérés de la République sahraouie", a-t-il souligné.

La réunion de haut niveau des ministres de l'Union africaine chargée de débattre de l'égalité des sexes dans l'éducation et la formation est présentée dans le cadre d'une série de réunions préparatoires à la 33e session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement. Le sommet de l'UA se tiendra les 9 et 10 février 2020 à Addis-Abeba.