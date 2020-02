Algérie: Ouargla - les enjeux et perspectives de l'aquaculture, thème d'un prochain séminaire à l'Université Kasdi Merbah

Ouargla — Les enjeux et perspectives de la filière aquacole est le thème d'un séminaire international prévu le 10 février courant à l'Université Kasdi Merbah d'Ouargla (UKMO), a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Le 1er Séminaire international en aquaculture (SIAQUA) "Enjeux et perspectives" a pour objectif de réunir les parties prenantes, nationales et internationales, du secteur de l'aquaculture, afin de discuter des solutions aux défis auxquels est confronté le secteur en Algérie, en partageant des idées et des expériences du monde entier, a-t-on souligné.

Cette manifestation scientifique réunira différents acteurs du secteur, dont des scientifiques de l'aquaculture (chercheurs et universitaires) nationaux et étrangers (Tunisie, Maroc, Egypte et France), ainsi que des professionnels et cadres du secteur, et offrira également une opportunité aux exposants pour présenter leurs produits, services et savoir-faire.

Initié par la Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie à l'UKMO, le 1er SIAQUA s'articule autour de plusieurs axes, dont la biologie et l'écologie des espèces à intérêt aquacole, la nutrition et l'alimentation en aquaculture et les maladies des animaux aquatiques.

Il traitera aussi de la biotechnologie et utilisations des produits aquacoles, des méthodes et techniques de création de fermes aquacoles, de la pollution et gestion des eaux en aquaculture et de l'aquaculture durable et biologique, ont fait savoir les organisateurs.