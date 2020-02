Tunisie: Zouhair Maghzaoui - Echaab était au courant de la réunion entre Fakhfakh, Ghannouchi et Karoui, une rencontre qui s'impose pour résoudre la crise

Le secrétaire général du mouvement Echaab, Zouhair Maghzaoui a indiqué que son parti donnera sa position à propos de la réunion qui a eu lieu, ce jeudi, entre Elyes Fakhfakh, chargé de former le gouvernement, Rached Ghannouchi, président du parlement et d'Ennahdha et Nabil Karoui, président de Qalb Tounes.

Le mouvement doit d'abord prendre connaissance des résultats de la réunion, a-t-il précisé.

Maghzaoui a déclaré à l'agence TAP avoir eu vent, par Elyes Fakhfakh, de cette réunion tripartite. « Face à la conjoncture difficile que traverse le pays, ce genre de réunion s'impose pour résoudre la crise », a-t-il soutenu.

Toutefois, a-t-il rétorqué, Echaab refuse tout accord conclu en dehors du cadre des concertations.Rappelons que le mouvement Echaab avait décidé de participer au prochain gouvernement qu'Elyes Fakhfakh a été chargé de former et a demandé à son bureau politique de mener à terme le processus des concertations.

Elyes Fakhfakh avait affirmé dans une déclaration précédente que Qalb Tounes et le Parti destourien libre ne seront pas associés aux concertations sur la formation du prochain gouvernement car « ils ne correspondent pas aux attentes du peuple, notamment après les résultats des élections législatives et présidentielle de 2019 ». Il a, toutefois, qualifié de « constructif » et de « positif » sa rencontre aujourd'hui avec Ghannouchi et Karoui.

Adnene Ben Youssef, membre de l'équipe d'Elyes Fakhfakh a déclaré, mercredi, à l'agence TAP, que ce dernier maintient sa position de ne pas associer Qalb Tounès aux concertations.Rached Ghannouchi a estimé, quant à lui, que l'exclusion de Qalb Tounès de la composition du gouvernement risque d'empêcher Fakhfakh de faire passer son gouvernement.