Soudan: Kabbashi informé de la Sécurité et des Situations Criminelles dans le pays

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le membre du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Shams-Aldin Kabbashi, a été informé des Performances de la Police au cours de la période écoulée et des efforts déployés par les Forces de Police pour Consolider la Sécurité et la Stabilité et Protéger les Communautés contre les Phénomènes Négatifs.

Cela est survenu lors de sa rencontre au Palais Républicain Jeudi avec le Directeur de la Police Soudanaise, le Lt-Gén. (Police) Adil Mohamed Ahmed Bashayer, en présence du Directeur Général Adjoint de la Police, Osman Mohamed Younes.

Le Lt-Gén. Bashayer a déclaré dans un communiqué de presse qu'il avait informé le membre du Conseil Souverain de la Sécurité et des Situations Criminelles et des Mesures prises par la Police pour maintenir la Sécurité et la Stabilité ainsi que pour imposer l'Autorité de l'Etat.

Il a appelé à la Coopération avec la Police pour une Stabilité Totale et Durable.