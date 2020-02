Soudan: Daglo rencontre des Dirigeants Autochtones de l'Est-Soudan

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Premier Vice-président du Conseil Souverain, le Lt-Gén. Mohamed Hamdan Daglo, a annoncé la Poursuite de la Piste de l'Est dans les Négociations de Juba avec la participation des Parties Prenantes de tous les Etats de l'Est-Soudan et la Formation d'un Comité de Bonne Volonté pour Consolider la Cohésion entre Composantes des Trois Etas de l'Est-Soudan.

Le Premier Vice-président du Conseil Souverain a dit, Mercredi dans une déclaration à la presse à la suite d'une réunion avec de nombreux Dirigeants de l'Administration Indigène de l'Est- Soudan, que la réunion a réaffirmé l'importance de l'Accord avec le Sud Soudan et la Révision du Fonds de Reconstruction de l'Est-Soudan par un Groupe de Réflexion pour Consolider la Sécurité. et la Stabilité en l'Est-Soudan.

La réunion a examiné la Question de la Voie de l'Est dans les Pourparlers de Paix à Juba pour parvenir à une Paix Globale qui exprimera les Aspirations de toutes les Composantes de l'Est-Soudan, réalisera le Développement Durable et contribuera à combler la Fracture du Tissu Social afin de construire un Etat de Justice, Liberté et Paix.

Les Chefs de l'Administration Indigène ont, pour leur part, affirmé leur soutien aux Efforts Déployés pour Résoudre tous les Problèmes de l'Est du Soudan.