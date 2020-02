Ile Maurice: Sa femme est agressive, le mari obtient un «protection order»

Elle ne pourra plus approcher son mari pendant un an... Cela, à cause de son agressivité. C'est du moins ce qu'a ordonné la Senior District Magistrate, Sophie Chui, de la cour de district de Port-Louis la semaine dernière dans le cadre d'une demande de protection order réclamé par Clarel contre sa femme.

Comment en est-il arrivé là ? Clarel raconte que le couple s'était rendu à la Family Division de la New Court House, le 1er octobre 2019 pour une pétition de divorce. «On est marié depuis 16 ans et de cette union sont nés trois enfants. Toutefois, on a eu des conflits dans notre couple. D'où la demande de divorce», explique le plaignant.

Or, ce jour-là, après leur comparution devant le juge, une dispute a éclaté entre eux et la femme aurait abusé de lui verbalement. «J'ai porté plainte contre elle au poste de police de Pope Henessy, à Port-Louis et je peux dire que ma femme peut se montrer très violente... Elle a pour habitude de lancer 'des choses' dans ma direction... »

Sauf que l'épouse nie les allégations mais concède qu'un incident s'est bel et bien produit ce jour-là. Pressée de questions lors du contre-interrogatoire, elle s'est dit vexée et a refusé de répondre aux questions tout en quittant furieusement la salle, en pleine audience.

La magistrate a considéré ces éléments et estime que le plaignant a bien déposé en restant clair et direct dans ses propos. «The court is not impressed with the version of respondent who was short-tempered and rude in court», note la magistrate Chui.

Pour toutes ces raisons, elle a accordé un «protection order» en vertu de l'article 3 (1) de la Protection from Domestic Violence Act 1997, au mari.