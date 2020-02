Ile Maurice: Education - «Pé pran zanfan pou robo !»

Les «5 credits», l'incapacité des institutions techniques à absorber ceux n'ayant pas réussi au School Certificate, les examens nationaux en Grade 9 (anciennement Form III), et l'indiscipline chez les collégiens. Autant de sujets abordés lors d'une conférence de presse de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE), qui s'est tenue à Port-Louis en ce jeudi 6 février.

«On n'est pas contre le gouvernement. Quand il faut leur accorder du 'credit', on le fait. Mais là, let's agree to disagree», a affirmé Bhojeparsad Jhugdamby, président de l'UPSEE. Au secrétaire du syndicat, Munsoo Kurrimboccus, d'ajouter qu'«[on] n'est pas contre les '5 credits', mais il s'agit d'un gros problème dans le système éducatif. 13 141 candidats ne pourront pas accéder au Grade 12. Le gouvernement avait dit que ceux qui ne réussiront pas à ces examens pourront trouver de la place dans des centres du MITD et polytechniques. Or, ceux-ci ne disposent que de 1 000 à 1 300 places, respectivement. Que fait-on des 11 000 autres ?»

D'ajouter que l'Etat n'a pas le droit moral d'abandonner ces enfants «sur le pavé» parce qu'ils ont atteint leurs 16 ans (NdlR, un enfant n'a pas le droit d'être déscolarisé avant). «Il fallait donner du temps au temps. Le temps d'ouvrir d'autres centres de formation techniques. Steeve Obeegadoo a longuement milité pour la cause. On comprend qu'il soit au gouvernement et qu'il y sera solidaire. Mais on lance un appel pour qu'il fasse entendre raison à la ministre de l'Education, Leela Devi Dookun-Luchoomun», renchérit Munsoo Kurrimboccus.

Arvind Bhojun, également secrétaire de l'UPSEE, a déploré le fait que les manuels scolaires - désormais gratuits pour les Grade 7 à 9 - ne sont toujours pas disponibles dans plusieurs matières. «Même le 'Teacher's guide' des enseignants est indisponible. Et on est déjà en février.»

Il ajoute également que, pour la matière «Business Entrepreneur Education» (BEE), les élèves sont appelés à étudier trois matières (l'entrepreunariat, la comptabilité et l'économie) où ils obtiendront un résultat combiné. «Comment vont-ils savoir dans quelles matières ils ont mal travaillé afin de ne pas opter pour elle en Grade 10 ? Sans compter que seuls deux à trois périodes sont consacrées à l'enseignement de ces matières. Ou encore que les National Exams seront réalisés en six jours. Pé pran zanfan pou robo aster. Il n'y a plus d'éthique !»

Par ailleurs, Bhojeparsad Jhugdamby a déclaré que l'UPSEE envisage d'organiser une table ronde pour dégager un consensus afin de combattre la violence dans les établissements scolaires. «Zelev pa interesé aprann. Pou zot kan challenge profeser, zot vinn enn ero.»