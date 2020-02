Congo-Brazzaville: Football Transferts - Riffi Mandanda, Chadrac Muzungu, Aaron Tshibola, Bijimine et Mabwati bougent

La période du mercato d'hiver s'est officiellement refermée le 31 janvier, et il y a eu des mouvements du côté des Congolais à l'étranger et au pays. Certains ont déjà fait leurs premières apparitions avec leurs nouveaux clubs.

Le gardien de but Riffi Mandanda, jeune frère de Parfait Mandanda et Steve Mandanda, a quitté Boulogne (D3 France) pour Stade Rennais (L1 France) pour six mois. Ses performances lui vaudront certainement une prolongation à la fin de la saison. Il a livré treize matchs sur dix-neuf possibles avec Boulogne, avant de revoir son challenge à la hausse, traduisant ses ambitions.

Pour sa part, l'attaquant international Chadrac Muzungu s'est engagé avec Alméria (D2 Espagne) pour trois ans. Il a stoppé son contrat avec le club égyptien d'ENPPI où il était arrivé en janvier 2019 en provenance de V.Club de Kinshasa pour cinquante mille dollars américains. Formé à Ujana à Kinshasa, Chadrac Muzungu va vivre une nouvelle expérience dans ce club qui est leader de la D2 espagnole. Dans un premier temps, le Congolais jouera avec la réserve d'Alméria en D4, le temps d'adaptation.

Le défenseur Aaron Tshibola a signé à Deportivo Avès (D1 Portugal) après avoir quitté Wassland-Beveren (D1 Belgique). L'ancien joueur de Kilmarnock (D1 Ecosse) où il était arrivé en provenance d'Aston Villa (D1 Angleterre) pour un million d'Euros est resté pendant six mois sans club après son départ de Beveren où il n'a disputé que huit matchs sur dix-huit possibles, n'entrant plus dans les plans du staff technique du club belge. L'on se souvient qu'Aaron Tshibola a fait sa première apparition en sélection de la RDC à Dar Es Salaam lors du match amical perdu par les Léopards (zéro but à deux) face aux Taifa Stars de la Tanzanie en mars 2018.

Le milieu de terrain Jonathan Bijimine finira la saison en prêt à Algeciras (D3 Espagne) après un précédent prêt en début de saison à San Sebastian de Los Reys (D3 Espagne). Appartenant à Alcorcon (D2 Espagne), il a disputé vingt matchs dont dix-sept titularisations à San Sebastian. Ancien de Cordoba (D2 Espagne), Jonathan Bijimine revenait de Fastav Zlin (République Tchèque).

On n'avait plus entendu parler de lui. L'ailier international congolais Cédric Mabwati a intégré la formation de Tudelano (D3 Espagne) jusqu'à la fin de la saison. Ce club l'a engagé selon sa promesse, après sa fracture de la clavicule lors de son essai en octobre 2019. Mabwati était sans club après la fin de son contrat à l'International de Madrid où il n'a joué que six matchs. Formé à l'Athleico Madrid et passé par Bétis Séville, Osasuna, Numancia, Ucam Murcie (Espagne) et Colombus Crew (USA), Mabwati a connu de moments compliqués depuis sa blessure aux ligaments croisés du genou en 2016, l'éloignant des terrains durant une année.