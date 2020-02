Afrique: Football Transferts - Ebunga, Magola et Bokanga regagnent V.Club, Kilangalanga à Chebba en Tunisie

Trois anciens pensionnaires de V.Club ont regagné le club. Il s'agit d'Ebunga Simbi, alias Saoulé, d'Yves Magola Mapanda et d'Eric Bokanga. Les trois joueurs reviennent d'Angola où ils ont passé plus de deux saisons à Kabuscorp, club rélégué en D2 angolaise à cause d'une procédure administrative, a-t-on appris.

«Le recrutement demande de l'argent et cela fait que nous en avons pas assez pour le moment. Les anciens sont revenus et sont libres. Ils vont nous aider pour la Linafoot. Le recrutement, c'est aussi des opportunités qui vous tombent à moindre frais. Nous connaissons le sérieux de deux joueurs. Ils connaissent la maison et ne vont pas tâtonner», déclarait l'entraîneur Florent Ibenge sur foot.cd à propos de ces deux joueurs.

Ils s'entraînent avec le groupe depuis janvier 2020. C'est aussi le cas d'Eric Bokanga, aperçu à l'entraînement des Dauphins Noirs de Kinshasa. Parti de V.Club en 2011 pour Mazembe, il a fait quelques apparitions à Standard de Liège en Belgique (treize matchs pour un but marqué) avant de se retrouve à Benfica de Luanda en Angola où il avait joué avant de venir dans V.Club. Talentueux, il a connu un parcours assez compliqué. Un bail à V.Club pour lui permettre de se relancer à 31 ans.

Le Maghreb attire depuis quelques saisons des joueurs congolais. L'on a appris le transfert du jeune attaquant Glody Kilangalanga de Maniema Union au sein de la formation de Croissant Sportif Chebba (D1 Tunisie). Il a signé le 31 décembre 2019, à la clôture du mercato d'hiver pour trois ans. Au sein de ce club actuel 10e au classement de la Ligue 1 tunisienne, Glody Kilangalanga doit faire valoir son talent de buteur, lui qui a inscrit sept buts avec Maniema Union (un but à Coupe de la Confédération et six buts au championnat de la Ligue nationale de football -Linafoot-).