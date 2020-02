Afrique: CAF-C1 - Mazembe hérite de Raja en quarts de finale

Mazembe joue contre Raja de Casablanca du Maroc en quarts de finale de la 24e édition de la Ligue des champions, dans le format actuel, et la 56e édition de ce tournoi organisé par la Confédération africaine de football (CAF).

La CAF a procédé, le mercredi 5 février, au Caire en Egypte au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique ainsi que la Coupe de la Confédération. La République démocratique du Congo (RDC) est représentée à ce niveau de la compétition par un seul club, le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi, qualifié pour les quarts de finale de la C1 africaine. V.Club, dernier de son groupe, n'a pas pu accéder en quarts de finale. Et en Coupe de la Confédération, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) a loupé, de peu, la qualification à cette étape de la C2 africaine.

L'adversaire de Mazembe en quarts de finale de la Ligue des champions, c'est le Raja de Casablanca qui a été premier, deuxième du groupe de V.Club, derrière l'Espérance sportive de Tunis. Le club marocain aura donc à faire avec un autre club de la RDC, après avoir battu l'AS V.Club en phase des groupes, d'abord à Kinshasa (deux buts à zéro) et ensuite à Casablanca lors de la dernière journée (un but à zéro). Mazembe va par ailleurs retrouver son ancien attaquant, Ben Malango, actuel fer de lance de l'attaque de Raja, et dont le transfert fait même l'objet de l'arbitrage de la Fifa. Ça s'annonce donc tendu entre les deux clubs. Outre Malango, l'autre Congolais de Raja est le milieu offensif international Fabrice Ngoma, transfuge de l'AS V.Club de Kinshasa.

Retenons que les deux clubs ont déjà été vainqueurs de la C1 africaine, cinq fois pour le TP Mazembe (1967, 1968, 2009, 2010 et 2015), et trois fois pour Raja (1989, 1997, 1999). Mazembe a remporté la Coupe de la Confédération en 2015 alors que Raja l'a obtenue en 2018. Ce sont donc deux clubs valeureux sur le plan de leur palmarès qui s'affronteront en quarts de finale de la Ligue des champions. Le match aller est prévu pour le 28 ou le 29 février 2020 au stade Mohammed V de Casablanca et le match retour le 6 ou 7 mars 2020 au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. En cas de qualification, les protégés du président Moise Katumbi s'opposeront en demi-finale au vainqueurs de la confrontation entre les Egyptiens de Zamalek et les Tunisiens de l'Espérance sportive de Tunis.

L'on note que les trois autres quarts de finale de la Ligue des champions mettent aux prises, Al Ahly d'Egypte à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Zamalek d'Egypte à Espérance de Tunis et Wydad Athletique Club de Casablanca du Maroc à l'Etoile Sportive du Sahel de Tunisie.