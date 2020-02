Afrique: Classement par PIB des pays les plus riches - Le Sénégal 112ème sur 211 au monde, 20ème en Afrique sur 54

Sur la base de la compilation des données de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (Fmi), trois sites spécialisés dans l'information économique (fr.statista.com, planificateur.a-contresens.net et journaldunet.fr), ont établi le classement des pays par Produit intérieur brut (Pib). À cet exercice, on retient que le Sénégal est 112ème mondial et 20ème en Afrique.

Pour certains, les classements sur les pays selon la richesse ou la pauvreté doivent être relativisés. Pour d'autres, par contre, ils constituent des indicateurs qui permettent de mesurer les défis à relever pour tel ou tel pays. Le classement des pays les plus riches du monde par Produit intérieur brut (Pib) n'échappe pas à ce jugement. Chaque parution charrie son lot de commentaires.

Si les États-Unis et la Chine continuent de truster le haut du classement et semblent intouchables même par le Japon et l'Allemagne, il n'en demeure pas moins que pour certains pays comme le Sénégal, il y a eu un bond au classement.

Trois sites spécialisés visités par « Le Soleil » le confirment, notamment planificateur.a-contresens.net.

Très éloigné des 25 pays les plus pauvres

En se fondant sur les données statistiques de la Banque mondiale et du Fonds monétaire internationale (Fmi) que ce site a compilées, le Sénégal occupe la 112ème place mondiale sur 211 pays et le 20ème rang au niveau africain sur 54 pays. Avec un Pib de 24,13 milliards de dollars américains (soit 1522 dollars par habitant), le Sénégal est coincé entre la Zambie (19ème) et le Botswana (21ème). En Afrique de l'Ouest, il est devancé par le Nigeria (1er africain), le Ghana (9ème) et la Côte d'Ivoire (13ème).

Un club très peu envié

Le Sénégal est donc loin de faire pâle figure. Mieux, il ne figure pas sur la liste des 25 pays ayant le plus faible Pib par habitant, donc les plus pauvres au monde. Il est très loin de ce club peu envié et un diagramme du site statista.com le montre clairement.

Sur la base de cet indicateur, c'est le Soudan du Sud (236 dollars américains par tête d'habitant), qui arrive en tête des pays les plus démunis, suivi du Malawi et du Burundi. On y retrouve aussi le Rwanda (18ème avec 830 dollars américains par tête d'habitant), tandis que le Mali ferme le rang (934 dollars américains par tête d'habitant). À part l'Afghanistan, le Tadjikistan et le Yémen, tous les autres membres de ce classement des plus pauvres sont des pays africains.

Les 25 pays les plus pauvres au monde sont les suivants : Soudan du Sud, Burundi, Malawi, République centrafricaine, Madagascar, Niger, Mozambique, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Afghanistan, Togo, Liberia, Soudan, Burkina Faso, Ouganda, Gambie, Tadjikistan, Rwanda, Comores, Haïti, Guinée-Bissau, Tchad, Yémen, Guinée et Mali.