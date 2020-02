Sénégal: Voyage prospectif - La Chambre de commerce de Dakar déroule le tapis rouge devant les acteurs de l'immobilier français

Abdoulaye Sow salue la « pertinence de la démarche » du Club immobilier marseille provence (Cimp) de faire son premier voyage, en Afrique de l'Ouest, au Sénégal dans le but de nouer des partenariats entre les secteurs immobiliers français et sénégalais. Il précise que l'entrée des français dans le secteur immobilier ouest africain ne fera pas l'objet de concurrence mais de « réciprocité économique » et de « partage d'expériences ».

Abdoulaye Sow , de la Chambre de commerce et d'agriculture de Dakar (Cciad)

Le président de la Chambre de commerce et d'agriculture de Dakar (Cciad) magnifie la venue du Club immobilier marseille provence (Cimp) au Sénégal. En effet, lors de la rencontre entre les professionnels des différents métiers de l'immobilier français et sénégalais qui s'est tenue ce matin, Abdoulaye Sow a « salué particulièrement la venue des chefs d'entreprises marseillais au Sénégal pour évaluer les opportunités de nouer des partenariats avec leurs homologues sénégalais, au service du développement de nos pays et de nos intérêts partagés ».

Il ajoute en ce sens que la présence de professionnels français de l'immobilier à Dakar, premier voyage de l'industrie immobilière en Afrique de l'Ouest, trouve toute sa pertinence. Car, argue M. Sow, le Cipm qui regroupe différents métiers de l'immobilier est dans une dynamique d'établir une nouvelle relation avec le continent africain.

Aussi, a-t-il souligné, « il ne s'agit pas dans ce cas précis pour des entreprises du Nord à l'expérience avérée de venir concurrencer nos entreprises des Bâtiments et travaux publics (Btp) » mais, précise-t-il, « de s'inscrire dans une trajectoire de réciprocité économique et de partage d'expériences ».

Il a par ailleurs évoqué « l'ambitieux » programme de l'Etat du Sénégal de construire « 100 mille logements à l'échelle nationale pour éradiquer les bidonvilles à l'horizon 2035 ».En ce sens, il estime que cela est une occasion pour les professionnels du Cimp de trouver des plages de convergence avec leurs homologues sénégalais pour participer à la réalisation de ce projet du gouvernement sénégalais.

« Pour ma part, je puis vous assurer que notre Institution consulaire sera toujours engagée dans des initiatives comme la vôtre, visant à réunir des professionnels de divers secteurs économiques venus d'ailleurs et des opérateurs économiques sénégalais », conclut Abdoulaye Sow.